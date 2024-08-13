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Professional MonitorМонитор 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

27B1U7903/00

3.5

| (2) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

1 награда

Просто брилянтен

Мониторът Philips Thunderbolt™ 4 осигурява надеждно решение за свързване с един кабел. Мини LED подсветката и сертифицираният DisplayHDR™ 1400 дисплей генерират изключителна производителност на картината и точност на цветовете за потребители, за които цветовете са наистина важни.

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Мини светодиод с докинг станция Thunderbolt

Просто брилянтен

  • Brilliance 7000

  • 27" (68,6 см)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Светкавично бърза връзка за данни, видео и Ethernet

Светкавично бърза връзка за данни, видео и Ethernet

Този докинг монитор Philips е оборудван с Thunderbolt™ 4 връзка. В сравнение с конвенционалните USB-C монитори, технологията Thunderbolt™ 4 осигурява светкавично бърз пренос на данни от 40 Gbps, поддържа видео с висока разделителна способност, предлага многопоточен транспорт за последователно свързване, има до 90 W захранване към външни устройства и може да осигури стабилна 1 Gbit/s Ethernet връзка.

Лесно и мощно последователно свързване за настройка на няколко монитора

Лесно и мощно последователно свързване за настройка на няколко монитора

Последователното свързване ви позволява да управлявате множество монитори и устройства от един Thunderbolt порт на вашия лаптоп. Свържете се към този монитор чрез Thunderbolt порта на вашия лаптоп, след което можете да се свържете към втори 4K монитор чрез втория Thunderbolt порт.

Разделителна способност UltraClear 4K UHD (3840x2160) за прецизност

Разделителна способност UltraClear 4K UHD (3840x2160) за прецизност

Тези дисплеи Philips използват високоефективни панели, за да осигурят изображения с разделителна способност UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160). Независимо дали сте взискателен професионалист, който се нуждае от изключително детайлни изображения за CAD решения, използвате 3D графични приложения, или сте финансов гений, който работи над огромни електронни таблици, дисплеите Philips ще вдъхнат живот на изображенията и графиките ви.

Технически данни

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Награди

  • Изображение на TPV_AWARD-7185171

Отзиви

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3.5

от 5

2

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

5
2
1

13/08/2024

Polska

Polska

Tania alternatywa dla Apple Studio Display

Kupiłem ten monitor aby używać go z komputerem Apple. Domyślna rozdzielczość w macOS bez skalowania przy której tekst jest ostry to Full HD lub 4K. Dla mnie idealnie pasuje Full HD ponieważ na 27” interfejs i tekst jest naprawdę duży na czym mi zależało, a jednocześnie tekst pozostaje ostry, a pojedyczne piksele są ledwo widoczne. Super wygodne jest to, że zasilacz jest wbudowany więc do prądu podłączamy tylko kabel. Testowałem Apple Studio Display i tam rozdzielczość Full HD powodowała rozmycie tekstu “mydło”. Połączenie Thunderbolt jest super wygodne - 1 kablem przesyłamy obraz i zasilanie do laptopa (Ethernet nie testowałem). Należy najpierw odpowiednio skonfigurować monitor aby doświadczenie z użytkownika były zbliżone do Apple. Ustawić profil P3 w monitorze i systemie, wyłączyć SDR Local Dimming i zainstalować dodatkowo open-source aplikację, aby można było sterować jasnością i głośnością za pomocą klawiszy na klawiaturze Apple (monitor wspiera DDC). Osobiście wyłączyłem HDR ponieważ kolory często (zwłaszcza na biurku) były nienaturalne (przejaskrawione). Automatyczny tryb jasności dla mnie działa zbyt ostro więc go wyłączyłem, tryb obecności potrafi nagle ściemnić ekran, gdy siedzę (i myślę) w bezruchu przez dłuższy czas. Głośniki grają głośno, ale płasko - są słabe, ale nie trzeszczą. Monitor ma wbudowany wentylator, który załącza się przy wyższych jasnościach - jest minimalnie słyszalny. Monitor potrzebuje „na oko” z 5-7 sekund aby wybudzić się ze standby. W porównaniu do Studio Display jest dość gruby, pobiera więcej prądu i potrafi się zagrzać. Ogólnie polecam ten monitor do pracy z macOS, ponieważ obraz i wykonanie jest wysokiej jakości, a kosztuje 3x mniej! Jednak brakuje mu w nim głębszej integracji z ekosystemem Apple, experience nie jest taki ”smooth”.

Предимства

Thunderbolt 4, kabel TB4 w pudełku, wysoka jasność SDR, aluminiowa podstawa, zintegrowane zasilanie, aluminiowa stopka, brak logo z przodu, małe ramki

Недостатъци

Gruby, posiada wentylator, niewygodne przyciski menu monitora

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

Дата на използване 2024-07-13

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

Дата на използване 2024-07-13

16/11/2023

Latvija

Latvija

Потвърден купувач

HDR certification Not found on Windows 11

Amazing Colors and contrast in SDR mode! There is no drivers for Windows 11 at November 2023! Maybe that's why colors and brightness are inaccurate in Adobe Photoshop v.25.1 HDR images. Adaptive Sync do not help well in games.

Този отзив е направен за Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini LED Thunderbolt™ 4 monitors

Дата на използване 2023-10-16

Този отзив е направен за Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini LED Thunderbolt™ 4 monitors

Дата на използване 2023-10-16

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      8. Rec 2020 покритие, базирано на CIE1976

      9. За видеопредаване чрез USB-C вашият преносим компютър/вашето устройство трябва да поддържа режим USB-C DP Alt

      10. Дейности като споделяне на екрана или онлайн стрийминг на видео и аудио през интернет може да окажат влияние върху ефективността на вашата мрежа. Вашият хардуер, честотната лента на мрежата и нейната ефективност определят цялостното качество на звука и картината.

      11. За функцията на USB-C за захранване и зареждане вашият преносим компютър/устройство трябва да поддържа спецификациите на стандарта за подаване на мощност за USB-C. Моля, проверете в ръководството за потребителя на вашия преносим компютър или при производителя за повече подробности.

      12. Ако вашата Ethernet връзка изглежда бавна, моля, влезте в екранното меню и изберете USB 3.0 или по-висока версия, която може да поддържа LAN скорост до 1G.

      13. При SDR (стандартен динамичен обхват), работният температурен диапазон може да бъде достигнат до 40°C.

      14. Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.