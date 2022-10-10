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  • Energy Label Europe A
    Прекрасни LED образи с живи цветове
  • Прекрасни LED образи с живи цветове
  • Energy Label Europe A
    Прекрасни LED образи с живи цветове
  • Прекрасни LED образи с живи цветове

Прекратен продукт

LCD монитор със SmartControl Lite

273V5LHAB/00

4.3
| (7) Отзиви | 86% препоръчват този продукт
Прекрасни LED образи с живи цветове
Наслаждавайте се на жив светодиоден образ на този голям дисплей Philips. С HDMI и стерео говорители, той е един прекрасен избор!
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със стерео високоговорители

Прекрасни LED образи с живи цветове

  • V Line

  • 27" (68,6 см)

Светодиодна технология за живи цветове

Белите светодиоди са полупроводникови устройства, които достигат по-бързо цялостна и постоянна яркост и така спестяват време при първоначално включване. Светодиодите не съдържат живак, което позволява екологично съобразно рециклиране и изхвърляне. Светодиодите позволяват по-добро управление на затъмняването на подсветката на LCD екрана, което дава изключително високо съотношение на контраста, както и превъзходно възпроизвеждане на цветовете, благодарение на постоянната яркост на целия екран.

Вградени стерео високоговорители за мултимедия

Вградени стерео високоговорители за мултимедия

Чифт висококачествени източници на стерео звук, вградени в дисплея. Може да бъде с видимо насочване напред или невидимо насочване надолу, насочване нагоре, насочване назад и др., в зависимост от модела и дизайна.

Лесна настройка на работата на дисплея със SmartControl Lite

SmartControl Lite е новото поколение софтуер за управление на монитор, базиран на GUI интерфейс с 3D икони. Това позволява на потребителя фино да настройва повечето параметри на монитора, като цвят, яркост, калибриране на екрана, мултимедия, управление на идентификатори и др., само с мишката.

Технически данни

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Отзиви

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4.3

от 5

7

Отзиви

86%

препоръчват този продукт

2
1

10/10/2022

Polska

Polska

Потвърден купувач

10 lat i działa jak nowy

Kupiony w 2013 roku w sierpniu, prawie codziennie go używam i jest jak nowy - nie ma pixelozy, obraz czysty, jasny, spełnia swoje zadanie, jedyny minus to przyciski które są niesamowicie trudne do ogarnięcia jak poruszać się po menu

Предимства

Funkcjonalność, solidne wykonanie

Недостатъци

bardzo toporne sterowanie przyciskami

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 246V5LHAB Monitor LCD

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 246V5LHAB Monitor LCD

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Megbízható, szép, jó ár-érték arány.

Lassan 4 éve használom, napi 16 órában. Megbízható, szép egyszerű külső. Egy mini-ITX pc van a hátára szerelve, így egy kompakt gépem van nagy monitorral. A LED háttérvilágítás biztosította alacsony fogyasztás (és az elvárt nagyságú FHD képernyő), a márkanév iránti bizalom (10 éve működő tévék) és az kedvező ár alapján választottam.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 243V5LHAB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 243V5LHAB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

21/02/2018

România

România

Un produs excelent

Sunt extrem de multumit de acest monitor. Calitatea imaginii este perfecta, are un design placut si este usor de configurat.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 273V5LHAB Monitor LCD cu SmartControl Lite

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 273V5LHAB Monitor LCD cu SmartControl Lite

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