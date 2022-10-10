Прекратен продукт
273V5LHAB/00
V Line
27" (68,6 см)
Белите светодиоди са полупроводникови устройства, които достигат по-бързо цялостна и постоянна яркост и така спестяват време при първоначално включване. Светодиодите не съдържат живак, което позволява екологично съобразно рециклиране и изхвърляне. Светодиодите позволяват по-добро управление на затъмняването на подсветката на LCD екрана, което дава изключително високо съотношение на контраста, както и превъзходно възпроизвеждане на цветовете, благодарение на постоянната яркост на целия екран.
Чифт висококачествени източници на стерео звук, вградени в дисплея. Може да бъде с видимо насочване напред или невидимо насочване надолу, насочване нагоре, насочване назад и др., в зависимост от модела и дизайна.
SmartControl Lite е новото поколение софтуер за управление на монитор, базиран на GUI интерфейс с 3D икони. Това позволява на потребителя фино да настройва повечето параметри на монитора, като цвят, яркост, калибриране на екрана, мултимедия, управление на идентификатори и др., само с мишката.
4.3
от 5
7
Отзиви
86%
препоръчват този продукт
10/10/2022
Polska
Част от промоцията
Потвърден купувач
10 lat i działa jak nowy
Kupiony w 2013 roku w sierpniu, prawie codziennie go używam i jest jak nowy - nie ma pixelozy, obraz czysty, jasny, spełnia swoje zadanie, jedyny minus to przyciski które są niesamowicie trudne do ogarnięcia jak poruszać się po menu
Предимства
Funkcjonalność, solidne wykonanie
Недостатъци
bardzo toporne sterowanie przyciskami
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 246V5LHAB Monitor LCD
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 246V5LHAB Monitor LCD
tuzimado
24/01/2019
Magyarország
Megbízható, szép, jó ár-érték arány.
Lassan 4 éve használom, napi 16 órában. Megbízható, szép egyszerű külső. Egy mini-ITX pc van a hátára szerelve, így egy kompakt gépem van nagy monitorral. A LED háttérvilágítás biztosította alacsony fogyasztás (és az elvárt nagyságú FHD képernyő), a márkanév iránti bizalom (10 éve működő tévék) és az kedvező ár alapján választottam.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 243V5LHAB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 243V5LHAB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Adi68
21/02/2018
România
Un produs excelent
Sunt extrem de multumit de acest monitor. Calitatea imaginii este perfecta, are un design placut si este usor de configurat.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 273V5LHAB Monitor LCD cu SmartControl Lite
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 273V5LHAB Monitor LCD cu SmartControl Lite
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse