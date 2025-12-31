Прекратен продукт
273G3DHSW/00
Изпитайте 3D игрите на вашия голям дисплей
Включете се в 3D игрите на светодиодния монитор Philips 273G. С голям дисплей, активни 3D очила и много HDMI входове, игрите току-що станаха по-вълнуващи!
G Line
27" (68,6 см)
3D, очила
Компютърен софтуер за фина настройка на изображението. Philips предлага на потребителите две възможности за избор при настройка на дисплея. Преминете през екранното меню на много нива чрез бутони на самия дисплей или използвайте софтуера Philips SmartControl за лесно настройване на дисплея по познат вече начин.
Преоткрийте любимата си колекция от 2D игри, филми и видео с включения в комплекта компютърен софтуер. С едно щракване на мишката ще видите как те се трансформират с удивителна 3D дълбочина.
Белите светодиоди са полупроводникови устройства, които достигат по-бързо цялостна и постоянна яркост и така спестяват време при първоначално включване. Светодиодите не съдържат живак, което позволява екологично съобразно рециклиране и изхвърляне. Светодиодите позволяват по-добро управление на затъмняването на подсветката на LCD екрана, което дава изключително високо съотношение на контраста, както и превъзходно възпроизвеждане на цветовете, благодарение на постоянната яркост на целия екран.
Отзиви
Ако почувствате дискомфорт, като замайване, главоболие или дезориентация, препоръчваме да избягвате да гледате 3D продължително време.
Родителите трябва да наблюдават децата си, докато гледат 3D, за да са сигурни, че не изпитват дискомфорт от рода на описаните по-горе. Не се препоръчва гледане на 3D от деца под 6-годишна възраст.
Прочетете внимателно ръководството за работа, за да научите повече за 3D и здравето
Имайте предвид, че компютърният софтуер (TriDef 3D) за 3D игри изисква графична карта AMD/ATI.