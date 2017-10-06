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  • Изпитайте 3D игрите на вашия голям дисплей
  • Изпитайте 3D игрите на вашия голям дисплей
  • Изпитайте 3D игрите на вашия голям дисплей

Прекратен продукт

3D LCD монитор със светодиодна подсветка

236G3DHSB/00

4.5
| (2) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Изпитайте 3D игрите на вашия голям дисплей
Включете се в 3D игрите на светодиодния монитор Philips 236G. С голям дисплей, 3D очила без трептене и множество HDMI входове, игрите стават още по-вълнуващи!
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Изпитайте 3D игрите на вашия голям дисплей

  • G Line

  • 23" (58,4 см)

  • 3D, очила FPR

Easy 3D за картина без трептене, когато играете

Easy 3D ви дава дълги часове комфортно 3D изживяване, като осигурява картина без трептене и с по-малко "призрачни" изображения. Съвместимите 3D очила са леки и не се нуждаят от батерии. Наслаждавайте се на 3D у дома, лесно, още днес!

3D очила без трептене за лесно гледане

Забавлявайте се с леките и лесни за използване поляризирани 3D очила. Тези 3D очила без трептене са не само лесни за замяна и поддръжка, но и са на достъпна цена, така че най-после всеки от семейството може да има свой собствен чифт. И понеже няма батерии и кабели, най-после имате свободата да се забавлявате толкова дълго, колкото желаете.

Преобразуване от 2D в 3D с натискане на един бутон

Превърнете своята 2D колекция в 3D само с натискането на един бутон! Лесно достъпна чрез бърз бутон на панела, тази функция ще ви помогне да преоткриете в 3D любимата си колекция от 2D игри, филми и видео.

Технически данни

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Отзиви

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4.5

от 5

2

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

06/10/2017

България

България

Изключително съм доволен от качеството!

Дизайна ми допадна наистина много, изчистен и стилен. Характеристиките са уникални: 3Д функцията е впечатляваща и прави презадоволително преобразуване от 2Д образ в 3Д (незаменимо, ако искаш да изгледаш стар качествен филм но в 3Д).За игрите в 3Д, а и не само, няма нужда да казвам, че стават като реални, цветовете са истински и много наситени. Много съм удовлетворен от качеството на монитора, препоръчвам го с две ръце ! :)

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 236G3DHSB 3D LCD монитор със светодиодна подсветка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 236G3DHSB 3D LCD монитор със светодиодна подсветка

30/03/2016

Česká republika

Česká republika

Zajímavý velký matný monitor

Do monitoru, protože má matnou obrazovku tak se dobře kouká i přes světlo. 3D jsem nikdy nepoužil, protože je to velmi složité.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight

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      Откази от отговорност

      1. Ако почувствате дискомфорт, като замайване, главоболие или дезориентация, препоръчваме да избягвате да гледате 3D продължително време.

      2. Родителите трябва да наблюдават децата си, докато гледат 3D, за да са сигурни, че не изпитват дискомфорт от рода на описаните по-горе. Не се препоръчва гледане на 3D от деца под 6-годишна възраст.

      3. Прочетете внимателно ръководството за работа, за да научите повече за 3D и здравето

      4. За повече информация за VGA картата и другите изисквания за работа с 3D, посетете www.philips.com/support.