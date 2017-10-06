Прекратен продукт
236G3DHSB/00
G Line
23" (58,4 см)
3D, очила FPR
Easy 3D ви дава дълги часове комфортно 3D изживяване, като осигурява картина без трептене и с по-малко "призрачни" изображения. Съвместимите 3D очила са леки и не се нуждаят от батерии. Наслаждавайте се на 3D у дома, лесно, още днес!
Забавлявайте се с леките и лесни за използване поляризирани 3D очила. Тези 3D очила без трептене са не само лесни за замяна и поддръжка, но и са на достъпна цена, така че най-после всеки от семейството може да има свой собствен чифт. И понеже няма батерии и кабели, най-после имате свободата да се забавлявате толкова дълго, колкото желаете.
Превърнете своята 2D колекция в 3D само с натискането на един бутон! Лесно достъпна чрез бърз бутон на панела, тази функция ще ви помогне да преоткриете в 3D любимата си колекция от 2D игри, филми и видео.
4.5
от 5
2
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Янев
06/10/2017
България
Изключително съм доволен от качеството!
Дизайна ми допадна наистина много, изчистен и стилен. Характеристиките са уникални: 3Д функцията е впечатляваща и прави презадоволително преобразуване от 2Д образ в 3Д (незаменимо, ако искаш да изгледаш стар качествен филм но в 3Д).За игрите в 3Д, а и не само, няма нужда да казвам, че стават като реални, цветовете са истински и много наситени. Много съм удовлетворен от качеството на монитора, препоръчвам го с две ръце ! :)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 236G3DHSB 3D LCD монитор със светодиодна подсветка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 236G3DHSB 3D LCD монитор със светодиодна подсветка
ToMato252
30/03/2016
Česká republika
Zajímavý velký matný monitor
Do monitoru, protože má matnou obrazovku tak se dobře kouká i přes světlo. 3D jsem nikdy nepoužil, protože je to velmi složité.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Ако почувствате дискомфорт, като замайване, главоболие или дезориентация, препоръчваме да избягвате да гледате 3D продължително време.
Родителите трябва да наблюдават децата си, докато гледат 3D, за да са сигурни, че не изпитват дискомфорт от рода на описаните по-горе. Не се препоръчва гледане на 3D от деца под 6-годишна възраст.
Прочетете внимателно ръководството за работа, за да научите повече за 3D и здравето
За повече информация за VGA картата и другите изисквания за работа с 3D, посетете www.philips.com/support.