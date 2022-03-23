12972RGTB1
Невероятна производителност от крушка, одобрена за пътната мрежа
Ако сте запалени по шофирането, позволете на автомобилните крушки Philips RacingVision GT200 да подобрят изживяването при шофирането. До 200% по-ярка светлина, осветяваща с 80 метра повече, което означава по-добра видимост и по-бързи реакции за по-вълнуващо шофиране.
Тип крушка: H7
12 V, 55 W
До 200% по-ярка светлина¹
Удължен лъч на пътя
Брой лампи: 1
Най-добрата крушка в нашето портфолио – Philips RacingVision GT200 осигурява суперярка видимост на рали крушка, която можете да използвате и по обществени пътища. Изживейте рязката яснота с до 200% по-ярка светлина¹. Оптимизираният дизайн на крушката осигурява по-висока осветеност за по-добър изглед на пътя пред вас, като ви предоставя по-сигурно и по-вълнуващо шофиране.
С ултрависокопроизводителния си лъч, достигащ цели 80 метра напред², в сравнение с изисквания минимален стандарт, Philips RacingVision GT200 ви позволява да видите повече от пътя пред вас. Забележете потенциалните опасности по-рано, реагирайте по-бързо и позиционирайте колата си по-точно на пътя. Всичко това допринася за по-безопасно, по-удовлетворяващо шофиране.
Крушките за фаровете на Philips RacingVision GT200 са хомологизирани за пътя по ECE стандарта. Шофьорите, за които производителността е важна, се наслаждават на ярка, наситена и законосъобразна крушка, отговаряща на съответните разпоредби.
Награди
4.3
от 5
47
Отзиви
NEDsDEAD
23/03/2022
България
Продуктът предоставя качеството, което рекламира.
Продуктът предоставя всички рекламирани и обявени качества. Опаковката е удобна, качествено изработена и предоставя оптимално съхранение. Крушките, както обявено, предоставят светлината - яркостта и далечината на осветеност, която рекламират. Действително наистина добър продукт.
Предимства
Яркостта и радиусът на осветеност.
Недостатъци
Малък живот на експлоатация, но това е очаквано, предвид гопосочените предимства.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за RacingVision GT200 12972RGTS2 Високи работни показатели
Дата на използване 2021-02-23
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за RacingVision GT200 12972RGTS2 Високи работни показатели
Дата на използване 2021-02-23
Zeron
24/01/2018
България
Страхотни крушки
Вече 3 години съм с тях и одавна надхвърлиха живота си от 450 часа. Пак ще купя същите или по-висок клас. Силно препоръчвам!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 крушка преден фар кола
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 крушка преден фар кола
shl68
18/12/2014
България
Осезаема разлика в осветеността
Единствено ме притеснява времето на работа в повечето сайтове се пише че издържат по няколко месеца
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 крушка преден фар кола
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 крушка преден фар кола
¹ Яркост в сравнение със законния минимален стандарт.
² Допълнително разстояние за безопасност в сравнение с дължината на лъча спрямо получения минимум според регламента на ИКЕ, на базата на 1 лукс. Най-голямо разстояние от автомобила.