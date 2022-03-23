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RacingVision GT200Високи работни показатели

12972RGTB1

4.3

| (47) Отзиви

3 Награди

Невероятна производителност от крушка, одобрена за пътната мрежа

Ако сте запалени по шофирането, позволете на автомобилните крушки Philips RacingVision GT200 да подобрят изживяването при шофирането. До 200% по-ярка светлина, осветяваща с 80 метра повече, което означава по-добра видимост и по-бързи реакции за по-вълнуващо шофиране.

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Невероятна производителност от крушка, одобрена за пътната мрежа

  • Тип крушка: H7

  • 12 V, 55 W

  • До 200% по-ярка светлина¹

  • Удължен лъч на пътя

  • Брой лампи: 1

Вижте постепенната промяна във видимостта и вълнението от шофирането

Вижте постепенната промяна във видимостта и вълнението от шофирането

Най-добрата крушка в нашето портфолио – Philips RacingVision GT200 осигурява суперярка видимост на рали крушка, която можете да използвате и по обществени пътища. Изживейте рязката яснота с до 200% по-ярка светлина¹. Оптимизираният дизайн на крушката осигурява по-висока осветеност за по-добър изглед на пътя пред вас, като ви предоставя по-сигурно и по-вълнуващо шофиране.

Удивителният лъч хвърля светлина с до 80 метра по-далеч²

Удивителният лъч хвърля светлина с до 80 метра по-далеч²

С ултрависокопроизводителния си лъч, достигащ цели 80 метра напред², в сравнение с изисквания минимален стандарт, Philips RacingVision GT200 ви позволява да видите повече от пътя пред вас. Забележете потенциалните опасности по-рано, реагирайте по-бързо и позиционирайте колата си по-точно на пътя. Всичко това допринася за по-безопасно, по-удовлетворяващо шофиране.

Високопроизводителна светлина, пригодена за обществени пътища

Високопроизводителна светлина, пригодена за обществени пътища

Крушките за фаровете на Philips RacingVision GT200 са хомологизирани за пътя по ECE стандарта. Шофьорите, за които производителността е важна, се наслаждават на ярка, наситена и законосъобразна крушка, отговаряща на съответните разпоредби.

Технически данни

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Награди

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Отзиви

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4.3

от 5

47

Отзиви

23/03/2022

България

България

Продуктът предоставя качеството, което рекламира.

Продуктът предоставя всички рекламирани и обявени качества. Опаковката е удобна, качествено изработена и предоставя оптимално съхранение. Крушките, както обявено, предоставят светлината - яркостта и далечината на осветеност, която рекламират. Действително наистина добър продукт.

Предимства

Яркостта и радиусът на осветеност.

Недостатъци

Малък живот на експлоатация, но това е очаквано, предвид гопосочените предимства.

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Този отзив е направен за RacingVision GT200 12972RGTS2 Високи работни показатели

Дата на използване 2021-02-23

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за RacingVision GT200 12972RGTS2 Високи работни показатели

Дата на използване 2021-02-23

24/01/2018

България

България

Страхотни крушки

Вече 3 години съм с тях и одавна надхвърлиха живота си от 450 часа. Пак ще купя същите или по-висок клас. Силно препоръчвам!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 крушка преден фар кола

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 крушка преден фар кола

18/12/2014

България

България

Осезаема разлика в осветеността

Единствено ме притеснява времето на работа в повечето сайтове се пише че издържат по няколко месеца

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 крушка преден фар кола

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 крушка преден фар кола

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      1. ¹ Яркост в сравнение със законния минимален стандарт.

      2. ² Допълнително разстояние за безопасност в сравнение с дължината на лъча спрямо получения минимум според регламента на ИКЕ, на базата на 1 лукс. Най-голямо разстояние от автомобила.