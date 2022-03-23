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LongLife EcoVisionПо-дълъг експлоатационен живот

12972LLECOS2

4.3

| (47) Отзиви

Шофирайте внимателно

Уморени сте от постоянната смяна на крушките на вашите предни фарове? С по-дългия срок на експлоатация за една крушка за кола Philips LongLife EcoVision е изборът за шофьори, които искат да сведат до минимум поддръжката на своите превозни средства.

Виж всички предимства

По-дълъг срок на експлоатация, по-малка необходимост от смяна

Шофирайте внимателно

  • Тип крушка: H7

  • 12 V, 55 W

  • Дълготрайни, по-рядка смяна

  • Свръхустойчива крушка

  • Брой крушки: 2

Philips е изборът на основните производители на автомобили

Philips е изборът на основните производители на автомобили

В продължение на 100 години Philips е на челно място в осветителната индустрия за автомобили, въвеждайки технологични иновации, които са се превърнали в стандарт за съвременните автомобили. Днес, една на всеки две коли в Европа и една на три в световен мащаб са оборудвани с осветление от Philips.

Сменете едновременно и двете крушки на предните фарове за по-голяма безопасност

Сменете едновременно и двете крушки на предните фарове за по-голяма безопасност

Силно се препоръчва да ги сменяте по двойки за симетрична осветеност

Допълнителен експлоатационен живот

Допълнителен експлоатационен живот

С Philips LongLife EcoVision водачите не трябва да се притесняват за смяна на предните светлини в продължение на до 1500 часа.

Технически данни

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Отзиви

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4.3

от 5

47

Отзиви

23/03/2022

България

България

Продуктът предоставя качеството, което рекламира.

Продуктът предоставя всички рекламирани и обявени качества. Опаковката е удобна, качествено изработена и предоставя оптимално съхранение. Крушките, както обявено, предоставят светлината - яркостта и далечината на осветеност, която рекламират. Действително наистина добър продукт.

Предимства

Яркостта и радиусът на осветеност.

Недостатъци

Малък живот на експлоатация, но това е очаквано, предвид гопосочените предимства.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за RacingVision GT200 12972RGTS2 Високи работни показатели

Дата на използване 2021-02-23

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за RacingVision GT200 12972RGTS2 Високи работни показатели

Дата на използване 2021-02-23

24/01/2018

България

България

Страхотни крушки

Вече 3 години съм с тях и одавна надхвърлиха живота си от 450 часа. Пак ще купя същите или по-висок клас. Силно препоръчвам!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 крушка преден фар кола

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 крушка преден фар кола

18/12/2014

България

България

Осезаема разлика в осветеността

Единствено ме притеснява времето на работа в повечето сайтове се пише че издържат по няколко месеца

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 крушка преден фар кола

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за X-tremeVision 12342XV+S2 крушка преден фар кола

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