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Прекратен продукт

ColorVisionСиня крушка за преден фар на автомобил

12972CVPBS2

3.3

| (3) Отзиви

Нов стил със светлина

ColorVision добавя нотка цвят към оптиката на автомобила ви в синьо, зелено, жълто или лилаво. Тези иновативни цветни лампи за автомобил са одобрени за пътната мрежа, така че можете да персонализирате пътуването си, като все така излъчвате безопасна бяла светлина.

Виж всички предимства

Добавете нотка цвят

Нов стил със светлина

  • Тип крушка: H7

  • Опаковка от: 2

  • 12 V, 55 W

Налични като най-разпространените видове автомобилни лампи: H4 и H7

Налични като най-разпространените видове автомобилни лампи: H4 и H7

За да разберете коя лампа Philips ColorVision е подходяща за автомобила ви, отидете на www.philips.com/automotive

Оцветете фаровете си в синьо, зелено, жълто или лилаво

Оцветете фаровете си в синьо, зелено, жълто или лилаво

Philips ColorVision позволява добавянето на персонализирана нотка цвят на оптиката на автомобила ви. Изберете между син, зелен, жълт или лилав и направете пътуването си по свой вкус.

Цветни лампи за автомобили, които са одобрени за пътната мрежа

Цветни лампи за автомобили, които са одобрени за пътната мрежа

Лампите ColorVision са в съответствие с всички разпоредби ECE и се снабдяват със сертификационна карта, доказваща, че са одобрени за пътната мрежа. Винаги я дръжте в себе си в колата.

Технически данни

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Отзиви

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3.3

от 5

3

Отзиви

5
2
1

21/06/2019

Україна

Україна

Ця лампа повністю задовільнила мої потреби.

Ця лампа пропрацювала у мене більше 2-х років і показала себе з дуже хорошої сторони. Гарне світло і кути освітлення. На мою думку, це одна з найкращих пропозицій ціна якість.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ColorVision 12972CVPBS2 Блакитна лампа для передніх фар

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ColorVision 12972CVPBS2 Блакитна лампа для передніх фар

01/06/2015

Polska

Polska

Efektowna, dobra, trwałość zadowalająca

Żarówki ColorVision nie dają zupełnie efektu w reflektorach soczewkowych - uważajcie. Ponadto trwałość dokładnie taka, jaką przewidział producent - około 400 godzin. Jedna żarówka przepaliła mi się po ok. 11 miesiącach i 14 000 km (380h), druga po 13 miesiącach i 16 000 km (440h).

Този отзив е направен за ColorVision 12972CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa

Този отзив е направен за ColorVision 12972CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa

01/06/2015

Polska

Polska

Efektowna, dobra, trwałość zadowalająca

Żarówki ColorVision nie dają zupełnie efektu w reflektorach soczewkowych - uważajcie. Ponadto trwałość dokładnie taka, jaką przewidział producent - około 400 godzin. Jedna żarówka przepaliła mi się po ok. 11 miesiącach i 14 000 km (380h), druga po 13 miesiącach i 16 000 km (440h).

Този отзив е направен за ColorVision 12972CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa

Този отзив е направен за ColorVision 12972CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa

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