Прекратен продукт
12972CVPBS2
Нов стил със светлина
ColorVision добавя нотка цвят към оптиката на автомобила ви в синьо, зелено, жълто или лилаво. Тези иновативни цветни лампи за автомобил са одобрени за пътната мрежа, така че можете да персонализирате пътуването си, като все така излъчвате безопасна бяла светлина.
Тип крушка: H7
Опаковка от: 2
12 V, 55 W
За да разберете коя лампа Philips ColorVision е подходяща за автомобила ви, отидете на www.philips.com/automotive
Philips ColorVision позволява добавянето на персонализирана нотка цвят на оптиката на автомобила ви. Изберете между син, зелен, жълт или лилав и направете пътуването си по свой вкус.
Лампите ColorVision са в съответствие с всички разпоредби ECE и се снабдяват със сертификационна карта, доказваща, че са одобрени за пътната мрежа. Винаги я дръжте в себе си в колата.
3.3
от 5
3
Отзиви
4atik
21/06/2019
Україна
Ця лампа повністю задовільнила мої потреби.
Ця лампа пропрацювала у мене більше 2-х років і показала себе з дуже хорошої сторони. Гарне світло і кути освітлення. На мою думку, це одна з найкращих пропозицій ціна якість.
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Този отзив е направен за ColorVision 12972CVPBS2 Блакитна лампа для передніх фар
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ColorVision 12972CVPBS2 Блакитна лампа для передніх фар
Andzej
01/06/2015
Polska
Efektowna, dobra, trwałość zadowalająca
Żarówki ColorVision nie dają zupełnie efektu w reflektorach soczewkowych - uważajcie. Ponadto trwałość dokładnie taka, jaką przewidział producent - około 400 godzin. Jedna żarówka przepaliła mi się po ok. 11 miesiącach i 14 000 km (380h), druga po 13 miesiącach i 16 000 km (440h).
Този отзив е направен за ColorVision 12972CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa
Този отзив е направен за ColorVision 12972CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa
Bananus
01/06/2015
Polska
Efektowna, dobra, trwałość zadowalająca
Żarówki ColorVision nie dają zupełnie efektu w reflektorach soczewkowych - uważajcie. Ponadto trwałość dokładnie taka, jaką przewidział producent - około 400 godzin. Jedna żarówka przepaliła mi się po ok. 11 miesiącach i 14 000 km (380h), druga po 13 miesiącach i 16 000 km (440h).
Този отзив е направен за ColorVision 12972CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa
Този отзив е направен за ColorVision 12972CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa