Прекратен продукт
12898RX2
LED-RED [~P21W]
Брой лампи: 2
12 V, интензивно червено
Усъвършенствана автомобилна система
Сигнализирането на желаното движение на автомобила е от основно значение за вашата безопасност. За да избегнете сблъсъци, другите участници в движението трябва да знаят какво правите. А когато лошите атмосферни условия намалят видимостта, необходимостта от ярко и наситено сигнализиране става още по-важна. Светодиодните сигнализиращи светлини Philips X-tremeUltinon ви предоставят яркия ефект на дневна светлина и до 6000 K за задните и габаритните светлини. С по-интензивни цветове за приложения при завиване и спиране, незабавно включващи се светодиоди и равномерна и добре насочена светлина ще предоставите на другите шофьори ключовото допълнително време за реагиране на вашите движения.
Въпреки че основната цел на външното осветление е да ви помогне да виждате и да бъдете видени, няма причина и да не изглеждате добре в същото време. Ако търсите да надградите стила си без купуване на по-нова кола, заместването на вашите външни светлини с LED е разумен начин да похарчите пари. Надградете своите външни светлини с по-интензивни червени стопове, наситени жълти мигачи и ярки бели светлини за позициониране и задна скорост. Вашата кола изразява кои сте, така че направете стилно впечатление със светодиодните външни светлини от Philips.
Рефлекторните лампи се нуждаят от време, за да светнат и достигнат своята пълна ефективност. За разлика от тях светодиодните светлини се включват „незабавно“. Разликата се измерва в части от секундата. При рязкото спиране частите от секундата са от значение. Например при 100 км/ч само четири десети от секундата разлика във времето за реакция би се равнявало на допълнителни 11 метра за време на реакция – това е около 2,5 дължини на автомобили за допълнително време за мислене. Със светодиодните стоп светлини Philips шофьорът отзад ще узнае незабавно, щом решите да спрете.
Отзиви
Единствено вие носите отговорността да гарантирате, че светодиодните светлини отговарят на приложимите законови изисквания.