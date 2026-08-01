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  • Чувствайте се в безопасност, карайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, карайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, карайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, карайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, карайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, карайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, карайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, карайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, карайте безопасно
  • Чувствайте се в безопасност, карайте безопасно

Прекратен продукт

PremiumVision MotoПредни светлини за мотоциклети

12636C1

Чувствайте се в безопасност, карайте безопасно
Осигурявайки до 30% повече видимост от стандартен фар, фаровете Vision Moto позволяват на водачите на мотоциклети да виждат по-надалеч с подобрена ефективност на светлинния лъч при много конкурентна цена. За по-голяма безопасност изберете крушките Vision Moto!
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До 30% повече видимост

Чувствайте се в безопасност, карайте безопасно

  • Тип крушка: HS1

  • Опаковка от: 1

  • 12 V, 35/35 W

Най-добрият избор на добра цена

Най-добрият избор на добра цена

Лампите Philips Vision Moto са изборът за водачи, търсещи икономично решение за лампа без компромис с безопасността. Лампите за мотоциклети осигуряват 30% повече видимост на пътя от стандартната лампа.

30% повече видимост

30% повече видимост

Като предлагат 30% повече видимост на пътя, предните светлини Philips PremiumVision Moto са идеалният избор за водачи на мотоциклети, които търсят ефективност на светлината и безопасност. С по-добро светлоотдаване водачите могат да реагират по-бързо на препятствия и да избягват произшествия.

Лампите за мотоциклети на Philips са направени от висококачествено кварцово стъкло

Лампите за мотоциклети на Philips са направени от висококачествено кварцово стъкло

UV-кварцовото стъкло е по-здраво от твърдото стъкло и силно устойчиво на екстремни температури и вибрации, което елиминира опасността от експлозия. Лампите на Philips от кварцово стъкло (спирални 2650º C и стъклени 800º C) са в състояние да издържат на тежък термичен шок. С възможност за повишено налягане вътре в лампата UV-кварцовото стъкло е в състояние да генерира по-мощна светлина.

Технически данни

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