Прекратен продукт
12636C1
Тип крушка: HS1
Опаковка от: 1
12 V, 35/35 W
Лампите Philips Vision Moto са изборът за водачи, търсещи икономично решение за лампа без компромис с безопасността. Лампите за мотоциклети осигуряват 30% повече видимост на пътя от стандартната лампа.
Като предлагат 30% повече видимост на пътя, предните светлини Philips PremiumVision Moto са идеалният избор за водачи на мотоциклети, които търсят ефективност на светлината и безопасност. С по-добро светлоотдаване водачите могат да реагират по-бързо на препятствия и да избягват произшествия.
UV-кварцовото стъкло е по-здраво от твърдото стъкло и силно устойчиво на екстремни температури и вибрации, което елиминира опасността от експлозия. Лампите на Philips от кварцово стъкло (спирални 2650º C и стъклени 800º C) са в състояние да издържат на тежък термичен шок. С възможност за повишено налягане вътре в лампата UV-кварцовото стъкло е в състояние да генерира по-мощна светлина.
Отзиви