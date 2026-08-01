Лампите за мотоциклети на Philips са направени от висококачествено кварцово стъкло

UV-кварцовото стъкло е по-здраво от твърдото стъкло и силно устойчиво на екстремни температури и вибрации, което елиминира опасността от експлозия. Лампите на Philips от кварцово стъкло (спирални 2650º C и стъклени 800º C) са в състояние да издържат на тежък термичен шок. С възможност за повишено налягане вътре в лампата UV-кварцовото стъкло е в състояние да генерира по-мощна светлина.