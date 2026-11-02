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SilverVisionКонвенционални интериорни и сигнални

12496SVB2

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Сигналните лампи SilverVision са предназначени за шофьори, които търсят персонализиране на превозните си средства. Със SilverVision шофьорите се наслаждават на пълен хромиран ефект в предните и задните индикатори.

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Индикатор със сребърно покритие

Шофирайте със стил

  • Тип крушка: PY21W

  • Опаковка: 2

  • 12 V, 21 W

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Philips е изборът на основните производители на автомобили

Philips е изборът на основните производители на автомобили

В продължение на 100 години Philips е на челно място в осветителната индустрия за автомобили, въвеждайки технологични иновации, които са се превърнали в стандарт за съвременните автомобили. Днес, една на всеки две коли в Европа и една на три в световен мащаб са оборудвани с осветление от Philips.

Сменете и двете сигнални лампи наведнъж, за постигане на максимален ефект

Ние силно препоръчваме да сменяте сигналните си крушки по двойки, за да получите симетричен ефект.

Широка гама от лампи от 12 V, за да отговарят на всички функции

Широка гама от лампи от 12 V, за да отговарят на всички функции

Коя 12V лампа за кое приложение? Предложението на Philips Automotive включва следните приложения: предни и задни индикаторни светлини.

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