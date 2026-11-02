12496SVB2
Шофирайте със стил
Сигналните лампи SilverVision са предназначени за шофьори, които търсят персонализиране на превозните си средства. Със SilverVision шофьорите се наслаждават на пълен хромиран ефект в предните и задните индикатори.
Тип крушка: PY21W
Опаковка: 2
12 V, 21 W
Повече стил
В продължение на 100 години Philips е на челно място в осветителната индустрия за автомобили, въвеждайки технологични иновации, които са се превърнали в стандарт за съвременните автомобили. Днес, една на всеки две коли в Европа и една на три в световен мащаб са оборудвани с осветление от Philips.
Ние силно препоръчваме да сменяте сигналните си крушки по двойки, за да получите симетричен ефект.
Коя 12V лампа за кое приложение? Предложението на Philips Automotive включва следните приложения: предни и задни индикаторни светлини.
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