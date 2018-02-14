Прекратен продукт
Безопасността никога не е изглеждала толкова привлекателно
Лампите Philips WhiteVision придават интензивен бял ксенонов вид на предните фарове на автомобила за първокласно изживяване през нощта. Увеличената яркост с 60% по-бяла светлина прави WhiteVision идеалната комбинация от стил и безопасност.
Тип крушка: H11
Опаковка от: 1
12 V, 55 W
Стил
Надминавайки всички сини крушки за автомобил на пазара, предните фарове на Philips WhiteVision са правилният избор за шофьори, които имат желание да шофират със стил, без да правят компромиси с безопасността. С висока цветова температура и стилна бяла фасунга, WhiteVision е най-добрата актуализация за вашите главни фарове. Патентованата от Phlilips технология за покрития от трето поколение е един еволюционен шедьовър, който превръща WhiteVision в първия преден фар с истински бяла светлина.
С до 3700 Келвина и интензивна бяла светлина, предните фарове на Philips WhiteVision осветяват пътя пред вас с отчетлива бяла светлина, която незабавно елиминира тъмнината. Първокласна светлина за първокласно шофьорско изживяване.
WhiteVision придава на фаровете на вашата кола първокласния вид, който притежава всеки изтънчен автомобил.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Cyku
14/02/2018
Polska
Świeci
Ładnie świeci oraz wygląda w lampie mojego Jeepa. Znaczna poprawa widoczności, polecam te żaróweczki.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за WhiteVision 12362WHVB1 żarówka samochodowa
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за WhiteVision 12362WHVB1 żarówka samochodowa
В сравнение със стандартните халогенни лампи
Приложението се различава според вида лампа