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WhiteVision ultraБяла и стилна визия

12342WVUSM

3.7

| (3) Отзиви

Ясна и неустоима визия

Philips WhiteVision ultra H4 с най-новата формула на покритието осигуряват зашеметяващите 4200 келвина. Това са най-белите, одобрени за пътната мрежа, халогенни светлини в нашето портфолио, както и идеалният избор, ако търсите страхотна и стилна визия.

Виж всички предимства

Най-новите стилни бели светлини за вашия автомобил

Ясна и неустоима визия

  • Тип крушка: H4

  • Включени са 12 V, 55/60 W, W5W крушки за габаритни светлини

  • До 60% повече видимост

  • До 4200 K

  • Брой крушки: 2+2

Ярка бяла светлина¹ до 4200 келвина

Ярка бяла светлина¹ до 4200 келвина

С до 4200 келвина¹, фаровете Philips WhiteVision ultra променят изцяло облика на вашия автомобил с кристално бяла светлина. Правилният избор за ярко и стилно шофиране!

Подобрени халогенни фарове за изключително стилен външен вид

Подобрени халогенни фарове за изключително стилен външен вид

Philips WhiteVision ultra са създадени за шофьори, търсещи подобрение със стила и външния вид на светодиодните светлини, но карат кола с халогенна технология. Благодарение на новото и подобрено покритие на стъклото крушките на WhiteVision ultra са нашите най-бели одобрени за пътната мрежа светлини, предлагащи смайващ изглед в рефлектора на фара.

Смайващи, одобрени за пътната мрежа, бели фарове за стилен външен вид

Смайващи, одобрени за пътната мрежа, бели фарове за стилен външен вид

Подобрените крушки за фарове WhiteVision ultra са сертифицирани по ECE за ярка бяла светлина на пътя. Водачите се наслаждават на енергичен изглед и одобрена за пътната мрежа крушка, съответстваща на приложимите разпоредби. Без да застрашава безопасността, като заслепява отсрещната кола, крушката ви дава изключителна видимост.

Технически данни

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Отзиви

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3.7

от 5

3

Отзиви

4
3
2

29/03/2024

Україна

Україна

Потвърден купувач

Лампы и габариты норм

Хороший свет , качество , ближний свет + габаритные лампочки в комплекте

Предимства

Хороший свет , светлый больше чем желтый

Недостатъци

Ресурс

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд

Дата на използване 2024-02-29

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд

Дата на използване 2024-02-29

01/09/2021

Україна

Україна

Відмінні лампидля рефлекторної фари

Як на мене найкращі галагенки на ринку для рефлекторної фари

Предимства

якість термін служби

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд

Дата на използване 2020-09-01

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд

Дата на използване 2020-09-01

01/04/2019

Україна

Україна

відсітній контроль якості перед дрібними релізаторами

Замовляв ці лампи з цоколем Н4 у двох різних постачальників. Чому у двох спитаєте? Тому що перші мені прийшли з браком. Другі також з браком, але, нащастя, продавець пішов мені на зустіч і вислухавши мої зауваження і коментарі щодо моєї першої спроби покупки, відкрив упаковку з лампами перед віправленням у себе в офісі. З першим продавцем також особливих проблем не виникло - кошти за лампи він мені повернув, однак я втратив на пересилці. Але то вже інша історія... На фото лампа де чорний нагар вже витер спиртом на місцях пайки контаків, однак пошкоджений цоколь(білі плями) та і якість пайки лишає питання... До речі, лампи зроблені в Польщі. Якщо у вас інший виробник, то можливо, все з ними добре... перевіряйте однозначно! Будьте уважні! Розкривайте упаковку відразу і діставайте лампи!

Този отзив е направен за WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд

Този отзив е направен за WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд

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