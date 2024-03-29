12342WVUSM
Ясна и неустоима визия
Philips WhiteVision ultra H4 с най-новата формула на покритието осигуряват зашеметяващите 4200 келвина. Това са най-белите, одобрени за пътната мрежа, халогенни светлини в нашето портфолио, както и идеалният избор, ако търсите страхотна и стилна визия.
Тип крушка: H4
Включени са 12 V, 55/60 W, W5W крушки за габаритни светлини
До 60% повече видимост
До 4200 K
Брой крушки: 2+2
С до 4200 келвина¹, фаровете Philips WhiteVision ultra променят изцяло облика на вашия автомобил с кристално бяла светлина. Правилният избор за ярко и стилно шофиране!
Philips WhiteVision ultra са създадени за шофьори, търсещи подобрение със стила и външния вид на светодиодните светлини, но карат кола с халогенна технология. Благодарение на новото и подобрено покритие на стъклото крушките на WhiteVision ultra са нашите най-бели одобрени за пътната мрежа светлини, предлагащи смайващ изглед в рефлектора на фара.
Подобрените крушки за фарове WhiteVision ultra са сертифицирани по ECE за ярка бяла светлина на пътя. Водачите се наслаждават на енергичен изглед и одобрена за пътната мрежа крушка, съответстваща на приложимите разпоредби. Без да застрашава безопасността, като заслепява отсрещната кола, крушката ви дава изключителна видимост.
Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност
3.7
от 5
3
Отзиви
Olef
29/03/2024
Україна
Част от промоцията
Потвърден купувач
Лампы и габариты норм
Хороший свет , качество , ближний свет + габаритные лампочки в комплекте
Предимства
Хороший свет , светлый больше чем желтый
Недостатъци
Ресурс
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд
Дата на използване 2024-02-29
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд
Дата на използване 2024-02-29
Dr.Gonzo
01/09/2021
Україна
Відмінні лампидля рефлекторної фари
Як на мене найкращі галагенки на ринку для рефлекторної фари
Предимства
якість термін служби
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд
Дата на използване 2020-09-01
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд
Дата на използване 2020-09-01
Дмитрик
01/04/2019
Україна
відсітній контроль якості перед дрібними релізаторами
Замовляв ці лампи з цоколем Н4 у двох різних постачальників. Чому у двох спитаєте? Тому що перші мені прийшли з браком. Другі також з браком, але, нащастя, продавець пішов мені на зустіч і вислухавши мої зауваження і коментарі щодо моєї першої спроби покупки, відкрив упаковку з лампами перед віправленням у себе в офісі. З першим продавцем також особливих проблем не виникло - кошти за лампи він мені повернув, однак я втратив на пересилці. Але то вже інша історія... На фото лампа де чорний нагар вже витер спиртом на місцях пайки контаків, однак пошкоджений цоколь(білі плями) та і якість пайки лишає питання... До речі, лампи зроблені в Польщі. Якщо у вас інший виробник, то можливо, все з ними добре... перевіряйте однозначно! Будьте уважні! Розкривайте упаковку відразу і діставайте лампи!
Този отзив е направен за WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд
Този отзив е направен за WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд