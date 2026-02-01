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Прекратен продукт

RacingVisionкрушка преден фар кола

12342RVB1

1 награда

Вероятно най-силната одобрена халогенна крушка, правена някога

Крушките за автомобил на Philips RacingVision са идеален избор за страстните шофьори. С невероятната производителност от до 150% повече яркост ще можете да реагирате по-бързо за по-безопасно, по-вълнуващо шофиране.

Виж всички предимства

Достигнете границите на вашите светлини и шофиране

Вероятно най-силната одобрена халогенна крушка, правена някога

  • Тип крушка: H4

  • Опаковка: 1

  • 12 V, 60/55 W

Виждайте по-далеч и реагирайте по-бързо с до 150% повече яркост

Когато шофирате нощем, вие се нуждаете от най-добрата видимост. Колкото по-надалеч виждате добре, толкова по-бързо можете да реагирате на всичко, което се изпречи на пътя. Фаровете Philips RacingVision повишават вашата видимост с до 150% повече яркост. Ще разпознавате пречките на пътя по-рано, отколкото с по-слабите халогенни крушки. Така ще се наслаждавате на по-безопасно и по-приятно пътуване.

Една от най-ярките крушки за отлична производителност на светлината

С по-добри и по-ярки светлини можете да се представяте по-добре на пътя. С оптимизираната си и с висока прецизност спирална геометрия, газ под високо налягане от до 13 бара, хромирано покритие с висока прецизност и висококачествено стъкло UV-Quartz, фаровете Philips RacingVision задават нов стандарт в автомобилните светлини. Разработени за производителност и видимост, тези фарове позволяват по-спокойно, контролирано и забавно шофиране.

По-ярка светлина за спортните шофьори

Спортните шофьори очакват повече от своите автомобили. Давайки до 150% повече яркост на пътя, Philips RacingVision са хомологирани, за да ви дават забавни усещания извън пътя и на него.

Технически данни

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Награди

  • Изображение на AWARD-7005737

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