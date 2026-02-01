Прекратен продукт
12342CVPGS2
Нов стил със светлина
ColorVision добавя нотка цвят към оптиката на автомобила ви в синьо, зелено, жълто или лилаво. Тези иновативни цветни лампи за автомобил са одобрени за пътната мрежа, така че можете да персонализирате пътуването си, като все така излъчвате безопасна бяла светлина.
Тип крушка: H4
Опаковка от: 2
12 V, 60/55 W
Благодарение на специалното покритие на лампите, Philips ColorVision добавя нотка цвят, която е в съответствие с Европейското законодателство. Така че можете да персонализирате пътуването си, докато продължавате да излъчвате безопасна бяла светлина.
За да разберете коя лампа Philips ColorVision е подходяща за автомобила ви, отидете на www.philips.com/automotive
Philips ColorVision позволява добавянето на персонализирана нотка цвят на оптиката на автомобила ви. Изберете между син, зелен, жълт или лилав и направете пътуването си по свой вкус.
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