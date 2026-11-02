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Ясна и неустоима визия
Philips WhiteVision ultra с най-новата формула на покритието осигуряват зашеметяваща бяла светлина. Това са най-белите, одобрени за пътната мрежа, халогенни светлини в нашето портфолио, както и идеалният избор, ако търсите страхотна и стилна визия.
Тип крушка: H1
12 V, 55 W
До 60% повече видимост¹
Ярък бял изглед
Брой лампи: 1
Фаровете Philips WhiteVision ultra правят революция във външния вид на колата чрез ярка бяла светлина. Правилният избор за ярко и стилно шофиране!
Philips WhiteVision ultra са създадени за шофьори, търсещи подобрение със стила и външния вид на светодиодните светлини, но карат кола с халогенна технология. Благодарение на новото и подобрено покритие на стъклото крушките на WhiteVision ultra са нашите най-бели одобрени за пътната мрежа светлини, предлагащи смайващ изглед в рефлектора на фара.
Подобрените крушки за фарове WhiteVision ultra са сертифицирани по ECE за ярка бяла светлина на пътя. Водачите се наслаждават на енергичен изглед и одобрена за пътната мрежа крушка, съответстваща на приложимите разпоредби. Без да застрашава безопасността, като заслепява отсрещната кола, крушката ви дава изключителна видимост.
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Отзиви
¹ В сравнение с минималния правен стандарт. Отнася се за крушките на фаровете.