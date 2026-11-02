Подобрени халогенни фарове за изключително стилен външен вид

Philips WhiteVision ultra са създадени за шофьори, търсещи подобрение със стила и външния вид на светодиодните светлини, но карат кола с халогенна технология. Благодарение на новото и подобрено покритие на стъклото крушките на WhiteVision ultra са нашите най-бели одобрени за пътната мрежа светлини, предлагащи смайващ изглед в рефлектора на фара.