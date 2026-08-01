Прекратен продукт
11366UE2X2
Тип крушка: H8/H11/H16
6500 K стилна бяла светлина
Компактен дизайн за по-добро пасване
Съвместимост с повечето автомобили
Брой лампи: 2
За този модерен, елегантен стил персонализирайте колата си с Philips Ultinon Essential LED крушки за предни фарове. С цветна температура до 6500 Келвина тези крушки проектират модерна бяла светлина, така че винаги можете да се откроите от тълпата със стилен лъч.
Оптималната производителност с превъзходната издръжливост поставя Philips Ultinon Essential LED крушките за предни фарове в челните редици на LED технологията. Благодарение на механизма за двойно разсейване на топлината – вграден вентилатор и алуминиев радиатор с анонизиращо покритие – тези LED крушки разпръскват топлината по-ефективно и ефикасно. Те могат да работят на най-високото си ниво на яркост за по-дълъг период от време.
Philips Ultinon Essential LED използва чисто нов дизайн на крушките, който интегрира електрониката на управляващия блок в тялото, позволявайки повече място за крушка в предния фар и по този начин улеснява лесното поставяне. Насладете се на "plug-and-play" изживяването: дизайнът от една част позволява лесно да извадите централния пръстен отгоре, без да развивате. Philips Ultinon Essential LED със своя компактен дизайн пасва на широка гама от модели автомобили и може лесно да се инсталира от специалисти механици.
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Единствено вие носите отговорността да гарантирате, че използването на модернизираните LED светлини отговаря на приложимите законови изисквания