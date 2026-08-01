Компактен дизайн "всичко в едно" за Plug & Play използване

Philips Ultinon Essential LED използва чисто нов дизайн на крушките, който интегрира електрониката на управляващия блок в тялото, позволявайки повече място за крушка в предния фар и по този начин улеснява лесното поставяне. Насладете се на "plug-and-play" изживяването: дизайнът от една част позволява лесно да извадите централния пръстен отгоре, без да развивате. Philips Ultinon Essential LED със своя компактен дизайн пасва на широка гама от модели автомобили и може лесно да се инсталира от специалисти механици.