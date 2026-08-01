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Прекратен продукт

Ultinon Essential LEDКрушка за предни фарове

11366UE2X2

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Изцяло новата Philips Ultinon Essential LED осигурява най-добрата стойност за парите ви. Предлага се в компактен многофункционален дизайн, включващ мощна яркост, стилен външен вид, технология за двойно разсейване на топлината и с 12 V и 24 V съвместимост.
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Стилно LED осветление, което е лесно за монтиране

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  • Тип крушка: H8/H11/H16

  • 6500 K стилна бяла светлина

  • Компактен дизайн за по-добро пасване

  • Съвместимост с повечето автомобили

  • Брой лампи: 2

Насладете се на стилно изживяване с бяла светлина

Насладете се на стилно изживяване с бяла светлина

За този модерен, елегантен стил персонализирайте колата си с Philips Ultinon Essential LED крушки за предни фарове. С цветна температура до 6500 Келвина тези крушки проектират модерна бяла светлина, така че винаги можете да се откроите от тълпата със стилен лъч.

Отлично охлаждане чрез ефективно разсейване на топлината

Отлично охлаждане чрез ефективно разсейване на топлината

Оптималната производителност с превъзходната издръжливост поставя Philips Ultinon Essential LED крушките за предни фарове в челните редици на LED технологията. Благодарение на механизма за двойно разсейване на топлината – вграден вентилатор и алуминиев радиатор с анонизиращо покритие – тези LED крушки разпръскват топлината по-ефективно и ефикасно. Те могат да работят на най-високото си ниво на яркост за по-дълъг период от време.

Компактен дизайн "всичко в едно" за Plug & Play използване

Компактен дизайн "всичко в едно" за Plug & Play използване

Philips Ultinon Essential LED използва чисто нов дизайн на крушките, който интегрира електрониката на управляващия блок в тялото, позволявайки повече място за крушка в предния фар и по този начин улеснява лесното поставяне. Насладете се на "plug-and-play" изживяването: дизайнът от една част позволява лесно да извадите централния пръстен отгоре, без да развивате. Philips Ultinon Essential LED със своя компактен дизайн пасва на широка гама от модели автомобили и може лесно да се инсталира от специалисти механици.

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      1. Единствено вие носите отговорността да гарантирате, че използването на модернизираните LED светлини отговаря на приложимите законови изисквания