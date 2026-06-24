Защо времето на работа на устройството за родители е кратко?

Времето на работа на устройството за родители на бебефона може да варира в зависимост от избраните настройки и режим на използване. По-долу са описани начини за максимално увеличаване на времето на работа на устройството за родители.
Когато видеодисплеят е включен непрекъснато, устройството за родители консумира много енергия. За да увеличите работното време, активирайте "Еко" режима в устройството за родители.
Когато режимът "Еко" е активиран, дисплеят и звукът на устройството за родители се изключват, когато не бъде открит звук в продължение на 20 секунди. Еко светлината светва в зелено, за да покаже, че режимът "Еко" е активиран. По време на режим "Еко" дисплеят и предаването на звука са напълно изключени, за да се пести време за работа на батерията. Когато бъде прихванат звук от устройството при бебето, дисплеят и звукът на устройството за родителите се включват незабавно. Звуците се предават към устройството за родители и индикаторите за нивото на звука светват в зелено. Докато не бъде открит звук, индикаторите за нивото на звука са изключени.
Бележка: Минималното ниво на звука за активиране на звука и дисплея се определя от настройката за чувствителност.
За да активирате режим "Еко", натиснете бутона за режим отстрани на устройството за родители.
Ако яркостта е настроена на високо ниво, устройството за родители консумира повече енергия.
За да регулирате яркостта на дисплея, натиснете лявата или дясната част на бутона за регулиране.
Ако силата на звука е настроена на високо ниво, устройството за родители консумира повече енергия.
За да регулирате силата на звука на устройството за родители, натиснете горната или долната част на бутона за регулиране, за да регулирате силата на звука.
Бележка: Когато лентата за сила на звука е на минимум, звукът е заглушен. Устройството за родители показва икона за заглушаване в лентата на състоянието и вие ще получавате само предупреждения и видео от устройството за родители.
Ако чувствителността е настроена на високо ниво, устройството за родители консумира повече енергия.
Нивото на чувствителност, зададено на устройството при бебето, определя какво чувате през устройството за родители. Когато нивото е настроено високо, ще чуете много звуци, включително меки фонови звуци. Когато нивото на чувствителност е настроено на ниско ниво, ще чувате само по-силните звуци.
За да регулирате чувствителността, натиснете дясната част на бутона за регулиране за достъп до нивата на чувствителност. След това натиснете горната или долната част на бутона за регулиране, за да изберете желаното ниво на чувствителност.
Информацията на тази страница се отнася до следните модели: SCD881/26 , SCD891/26 , SCD831/52 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите ›
Свържете се с Philips
Щастливи сме да ви помогнем