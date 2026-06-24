Защо времето на работа на устройството за родители е кратко?

Когато видеодисплеят е включен непрекъснато, устройството за родители консумира много енергия. За да увеличите работното време, активирайте "Еко" режима в устройството за родители.



Когато режимът "Еко" е активиран, дисплеят и звукът на устройството за родители се изключват, когато не бъде открит звук в продължение на 20 секунди. Еко светлината светва в зелено, за да покаже, че режимът "Еко" е активиран. По време на режим "Еко" дисплеят и предаването на звука са напълно изключени, за да се пести време за работа на батерията. Когато бъде прихванат звук от устройството при бебето, дисплеят и звукът на устройството за родителите се включват незабавно. Звуците се предават към устройството за родители и индикаторите за нивото на звука светват в зелено. Докато не бъде открит звук, индикаторите за нивото на звука са изключени.



Бележка: Минималното ниво на звука за активиране на звука и дисплея се определя от настройката за чувствителност.



За да активирате режим "Еко", натиснете бутона за режим отстрани на устройството за родители.