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Защо времето на работа на устройството за родители е кратко?

Времето на работа на устройството за родители на бебефона може да варира в зависимост от избраните настройки и режим на използване. По-долу са описани начини за максимално увеличаване на времето на работа на устройството за родители.

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: SCD881/26 , SCD891/26 , SCD831/52 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите  ›

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