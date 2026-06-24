Как да премахна накипа в моята парната ютия Philips?

За да откриете модела на вашата парна ютия Philips и да следвате правилната процедура за премахване на накип по-долу (не за парни генератори), можете да проверите ръководството за потребителя или да видите номера на модела (напр. DST8050/26, GC4909/60) под гладещата повърхност, както е показано на следното изображение.
С течение на времето в уреда ви може да се натрупа накип. Колкото по-твърда е водата във вашия район, толкова по-бързо се развиват и втвърдяват замърсяванията от накип. Премахването на накип от вашата парна ютия Philips на всеки 1 – 2 месеца може да предотврати появата на кафяви петна, кафява вода и течове. Редовното почистване поддържа най-високата мощност на парата и удължава живота на уреда.
Посочената по-долу информация се отнася за всички парни ютии Philips.
Посочената по-долу информация се отнася само за: Azur Performer Plus (GC4501, GC4510, GC4511, GC4512, GC4513, GC4514, GC4520, GC4521, GC4522, GC4523) | Azur Pro (GC4880, GC4884, GC4885).
Посочената по-долу информация се отнася само за: Azur Elite (GC503X) | Azur Elite Avanced (GC493X) | Azur (GC490X, GC45XX) | Серия 8000 (DST80xx) | Серия 7500 (DST75xx) | Серия 7000 (DST70xx).
Посочената по-долу информация се отнася само за: Azur Performer Plus (GC4506, GC4515, GC4516, GC4517, GC4518, GC4519, GC4525, GC4526, GC4527, GC4528) | Azur Pro (GC4881, GC4882, GC4886, GC4887, GC4889).
Информацията на тази страница се отнася до следните модели: DST2010/90 , DST2020/90 , DST2030/90 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите ›
Свържете се с Philips
Щастливи сме да ви помогнем