Поддръжка Philips Как да премахна накипа в моята парната ютия Philips?

За да откриете модела на вашата парна ютия Philips и да следвате правилната процедура за премахване на накип по-долу (не за парни генератори), можете да проверите ръководството за потребителя или да видите номера на модела (напр. DST8050/26, GC4909/60) под гладещата повърхност, както е показано на следното изображение.

Защо е необходимо премахване на накип? С течение на времето в уреда ви може да се натрупа накип. Колкото по-твърда е водата във вашия район, толкова по-бързо се развиват и втвърдяват замърсяванията от накип. Премахването на накип от вашата парна ютия Philips на всеки 1 – 2 месеца може да предотврати появата на кафяви петна, кафява вода и течове. Редовното почистване поддържа най-високата мощност на парата и удължава живота на уреда. Функция Self Clean Посочената по-долу информация се отнася за всички парни ютии Philips. Напълнете водния резервоар и го включете. (Ако ютията ви има регулируеми настройки, изберете MAX TEMP и NO STEAM.) Когато светлината изгасне, извадете щепсела от електрическия контакт и задръжте ютията над мивката, така че гладещата повърхност да е хоризонтална. Активирайте CALC CLEAN с бутона или селектора. (Варира в зависимост от модела. Натиснете и задръжте, ако е необходимо.) Разклатете внимателно ютията напред-назад, докато се изпразни. От отворите за пара ще излязат вода, пара и накип. Загрейте ютията и я плъзнете върху кърпа, за да почистите гладещата повърхност. Повторете процеса, ако е необходимо. Повтаряйте целия този процес веднъж месечно или по-често, ако е необходимо. Функция Quick Calc Release (в основата на ютията) Посочената по-долу информация се отнася само за: Azur Performer Plus (GC4501, GC4510, GC4511, GC4512, GC4513, GC4514, GC4520, GC4521, GC4522, GC4523) | Azur Pro (GC4880, GC4884, GC4885). Изключете ютията от електрическия контакт и се уверете, че тя е изстинала. Поставете ютията си хоризонтално и натиснете нагоре заключването Quick Calc Release в задната й част. Извадете контейнера за накип. Изпразнете, изплакнете и подсушете. Избършете всичкия накип или остатъци около отвора на ютията. Поставете обратно контейнера и го заключете на място. Повтаряйте този процес веднъж месечно или при необходимост. Функция Quick Calc Release (под гладещата повърхност) Посочената по-долу информация се отнася само за: Azur Elite (GC503X) | Azur Elite Avanced (GC493X) | Azur (GC490X, GC45XX) | Серия 8000 (DST80xx) | Серия 7500 (DST75xx) | Серия 7000 (DST70xx). Изключете ютията от електрическия контакт и се уверете, че тя е изстинала. Дръжте уреда във вертикална позиция над мивката. Обърнете нагоре лоста на колектора за Quick Calc Release и го извадете Почистете с вода колектора Quick Calc Release Леко разклатете уреда, за да позволите частиците варовик да паднат навън Поставете обратно колектора Quick Calc Release в уреда и натиснете надолу лоста ("щракване"), за да фиксирате колектора. Повтаряйте този процес веднъж месечно или при необходимост. Функция Built-in Calc Container Посочената по-долу информация се отнася само за: Azur Performer Plus (GC4506, GC4515, GC4516, GC4517, GC4518, GC4519, GC4525, GC4526, GC4527, GC4528) | Azur Pro (GC4881, GC4882, GC4886, GC4887, GC4889). Напълнете водния резервоар и го включете. (Ако ютията ви има регулируеми настройки, изберете MAX TEMP и NO STEAM.) Когато светлината изгасне, извадете щепсела от електрическия контакт и задръжте ютията над мивката, така че гладещата повърхност да е хоризонтална. Активирайте CALC CLEAN с бутона или селектора. (Варира в зависимост от модела. Натиснете и задръжте, ако е необходимо.) Разклатете внимателно ютията напред-назад, докато се изпразни. От отворите за пара ще излязат вода, пара и накип. Загрейте ютията и я плъзнете върху кърпа, за да почистите гладещата повърхност. Повторете процеса, ако е необходимо. Повтаряйте този процес веднъж месечно или при необходимост.



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