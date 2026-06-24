ПродуктиПоддръжка

Начална страница за поддръжка

Поддръжка Philips

Как да премахна накипа в моята парната ютия Philips?

За да откриете модела на вашата парна ютия Philips и да следвате правилната процедура за премахване на накип по-долу (не за парни генератори), можете да проверите ръководството за потребителя или да видите номера на модела (напр. DST8050/26, GC4909/60) под гладещата повърхност, както е показано на следното изображение.

номер на модела

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: DST2010/90 , DST2020/90 , DST2030/90 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите  ›

Често задавани въпроси

Свържете се с Philips

Щастливи сме да ви помогнем

Търсите нещо друго?

Открийте всички опции за поддръжка от Philips

Начална страница за поддръжка