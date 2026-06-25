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Как да премахна накипа от уреда за гладене с пара/решението "всичко в едно" Philips?

Прочетете статията по-долу, за да откриете модела на вашия уред за гладене с пара/решението "всичко в едно" Philips и да следвате правилната процедура за премахване на накип.

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: AIS6020/70 , AIS8540/80 , STE3150/20 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите  ›

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