Поддръжка Philips Как да премахна накипа от уреда за гладене с пара/решението "всичко в едно" Philips?

Прочетете статията по-долу, за да откриете модела на вашия уред за гладене с пара/решението "всичко в едно" Philips и да следвате правилната процедура за премахване на накип.

Откриване на модела на моя ръчен уред за гладене с пара или стоящ уред за гладене с пара и рутинната процедура за премахване на накип Ръчен уред за гладене с пара:

за да откриете модела на вашия ръчен уред за гладене с пара Philips и да следвате правилната процедура за премахване на накип по-долу, можете да проверите ръководството за потребителя или да видите номера на модела под водния резервоар, на гърба на дръжката или под главата на парния генератор (вижте изображения A и B). Примери за номера на модели са: STH7030/10, GC801/10.



Стоящ уред за гладене с пара

за да откриете модела на вашия стоящ уред за гладене с пара Philips и да следвате правилната процедура за премахване на накип по-долу, можете да проверите ръководството за потребителя или да видите номера на модела под основата на стоящия уред за гладене с пара (вижте изображение C). Примери за номера на модели са: STE3170/80, GC482/27. Защо е необходимо премахване на накип? С течение на времето в уреда ви може да се натрупа накип. Колкото по-твърда е водата във вашия район, толкова по-бързо се развиват и втвърдяват замърсяванията от накип. Премахването на накип от вашия уред за гладене с пара Philips на всеки 1 – 2 месеца може да предотврати появата на кафяви петна, кафява вода и течове. Редовното почистване поддържа най-високата мощност на парата и удължава живота на уреда. Функция Quick Calc Release Посочената по-долу информация се отнася само за: StyleTouch Pure (GC440, GC442) серия 8000 (GC800, GC801, GC810).



Забележка: При редовно използване трябва да премахвате накипа от вашия уред за гладене с пара приблизително веднъж месечно и по-често, ако водата във вашия район е много твърда. Извадете от контакта и оставете да се охлади напълно (най-малко 1 час). Отстранете капака с надпис "De-Calc". Задръжте над мивката, отстранете гумения ограничител и разклатете внимателно, за да изпразните водата и варовика. Поставете обратно ограничителя и капака. Повтаряйте този процес веднъж месечно или по-често, ако е необходимо. Важно: Не поставяйте парфюм, оцет, препарати за премахване на накип или други химикали в уреда за гладене с пара. Важно: Не поставяйте парфюм, оцет, препарати за премахване на накип или други химикали в уреда за гладене с пара. Функция за лесно промиване на накипа Посочената по-долу информация се отнася само за: Серия 7000 (STH7020, STH7030, STH7040, STH7050, STH7060).



Забележка: При редовно използване трябва да премахвате варовика от вашия уред за гладене с пара приблизително веднъж месечно и по-често, ако водата във вашата област е много твърда. Включете към електрическата мрежа, включете захранването и изчакайте 30 секунди, за да загрее уредът за гладене с пара. Натиснете и задръжте едновременно бутона за настройка на парата и спусъка за парата, докато 2-та светодиода започнат да мигат. Задръжте над мивката и разклатете леко, за да изпразните горещата вода и накипа. След 30 секунди режимът ECO ще започне да мига, за да покаже, че продуктът отново загрява. Можете да изключите захранването и да изключите щепсела от електрическата мрежа. Изчакайте уреда за гладене с пара да изстине за 60 минути и с помощта на мека кърпа избършете гладеща му повърхност. Важно: Не поставяйте парфюм, оцет, препарати за премахване на накип или други химикали в уреда за гладене с пара. Важно: Не поставяйте парфюм, оцет, препарати за премахване на накип или други химикали в уреда за гладене с пара. Не е необходимо премахване на накип Посочената по-долу информация се отнася само за: Серия 8600 всичко в едно (AIS8540) | Серия 8000 всичко в едно (GC628, GC629) | ProTouch (GC610, GC612, GC625, GC626, GC627) | ProTouch 2 в 1 (GC617, GC618).





Благодарение на патентованата конструкция на двигателя на Philips не е необходимо да премахвате накипа от уреда си. Накипът ще се отлепи автоматично и ще се съхрани в основата на уреда. Специално проектирахме това място за съхранение на накипа, така че да не се изискват допълнителни действия от ваша страна.



Можете да гладите с пара, колкото искате, като използвате обикновена чешмяна вода или дестилирана/деминерализирана вода, ако живеете в район с твърда вода (можете да използвате и 50% деминерализирана вода, смесена с чешмяна вода).

Функция Basic Rinse Посочената по-долу информация се отнася само за: DailyTouch (GC502, GC503, GC504, GC506). Извадете от контакта и оставете да се охлади напълно (най-малко 1 час). Когато се охлади, разглобете пръта, разкачете маркуча за пара и извадете водния резервоар. Излейте водата от основното устройство в мивката и разклатете внимателно. Напълнете водния резервоар и го поставете обратно. Изчакайте 10 секунди. Разклатете. Изпразнете. Повторете няколко пъти. Повтаряйте този процес веднъж месечно или по-често, ако е необходимо. Функция Easy Rinse de-calc Посочената по-долу информация се отнася само за: EasyTouch (GC48x, GC499, GC50x), EasyTouch Plus (GC51x & GC52x), ComfortTouch (GC55x), ComfortTouch Plus (GC558), ComfortTouch Advanced (GC57x), серия 3000 (STE31xx).

Извадете от контакта и оставете да се охлади напълно (най-малко 1 час). Уверете се, че нивото на водата е над знака за MIN. Дръжте уреда за гладене с пара над кофа или сифон. Завъртете бутона DE-CALC обратно на часовниковата стрелка, за да го свалите. Оставете водата и накипа да се източат. След изпразване върнете бутона DE-CALC обратно и завъртете по часовниковата стрелка за заключване. Повтаряйте този процес веднъж месечно или по-често, ако е необходимо. Функция Auto Clean Посочената по-долу информация се отнася само за: CompactTouch (GC410, GC420, GC430).



Забележка: При редовно използване трябва да премахвате варовика от вашия уред за гладене с пара на всеки 2 седмици. Напълнете водния резервоар и го включете в уреда за гладене с пара близо до мивка. Насочете главата на уреда за гладене с пара в мивката. Натиснете и задръжте бутона AUTO CLEAN за 2 секунди. Изчакайте 2 секунди, докато уредът за гладене с пара се изключи и светлината за AUTO CLEAN изгасне. Повтаряйте този процес веднъж месечно или по-често, ако е необходимо.

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