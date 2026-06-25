Как да премахна накипа от уреда за гладене с пара/решението "всичко в едно" Philips?

Прочетете статията по-долу, за да откриете модела на вашия уред за гладене с пара/решението "всичко в едно" Philips и да следвате правилната процедура за премахване на накип.
Ръчен уред за гладене с пара:
за да откриете модела на вашия ръчен уред за гладене с пара Philips и да следвате правилната процедура за премахване на накип по-долу, можете да проверите ръководството за потребителя или да видите номера на модела под водния резервоар, на гърба на дръжката или под главата на парния генератор (вижте изображения A и B). Примери за номера на модели са: STH7030/10, GC801/10.
Стоящ уред за гладене с пара
за да откриете модела на вашия стоящ уред за гладене с пара Philips и да следвате правилната процедура за премахване на накип по-долу, можете да проверите ръководството за потребителя или да видите номера на модела под основата на стоящия уред за гладене с пара (вижте изображение C). Примери за номера на модели са: STE3170/80, GC482/27.
С течение на времето в уреда ви може да се натрупа накип. Колкото по-твърда е водата във вашия район, толкова по-бързо се развиват и втвърдяват замърсяванията от накип. Премахването на накип от вашия уред за гладене с пара Philips на всеки 1 – 2 месеца може да предотврати появата на кафяви петна, кафява вода и течове. Редовното почистване поддържа най-високата мощност на парата и удължава живота на уреда.
Посочената по-долу информация се отнася само за: StyleTouch Pure (GC440, GC442) серия 8000 (GC800, GC801, GC810).
Забележка: При редовно използване трябва да премахвате накипа от вашия уред за гладене с пара приблизително веднъж месечно и по-често, ако водата във вашия район е много твърда.
Посочената по-долу информация се отнася само за: Серия 7000 (STH7020, STH7030, STH7040, STH7050, STH7060).
Забележка: При редовно използване трябва да премахвате варовика от вашия уред за гладене с пара приблизително веднъж месечно и по-често, ако водата във вашата област е много твърда.
Посочената по-долу информация се отнася само за: Серия 8600 всичко в едно (AIS8540) | Серия 8000 всичко в едно (GC628, GC629) | ProTouch (GC610, GC612, GC625, GC626, GC627) | ProTouch 2 в 1 (GC617, GC618).
Благодарение на патентованата конструкция на двигателя на Philips не е необходимо да премахвате накипа от уреда си. Накипът ще се отлепи автоматично и ще се съхрани в основата на уреда. Специално проектирахме това място за съхранение на накипа, така че да не се изискват допълнителни действия от ваша страна.
Можете да гладите с пара, колкото искате, като използвате обикновена чешмяна вода или дестилирана/деминерализирана вода, ако живеете в район с твърда вода (можете да използвате и 50% деминерализирана вода, смесена с чешмяна вода).
Посочената по-долу информация се отнася само за: DailyTouch (GC502, GC503, GC504, GC506).
Посочената по-долу информация се отнася само за: EasyTouch (GC48x, GC499, GC50x), EasyTouch Plus (GC51x & GC52x), ComfortTouch (GC55x), ComfortTouch Plus (GC558), ComfortTouch Advanced (GC57x), серия 3000 (STE31xx).
Посочената по-долу информация се отнася само за: CompactTouch (GC410, GC420, GC430).
Забележка: При редовно използване трябва да премахвате варовика от вашия уред за гладене с пара на всеки 2 седмици.
Информацията на тази страница се отнася до следните модели: AIS6020/70 , AIS8540/80 , STE3150/20 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите ›
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