Поддръжка Philips Как да променям скоростта на моя епилатор Philips?

Има две налични опции за избор на скорост. Можете да изберете настройка за ниска скорост или за висока скорост, като натиснете бутона за включване/изключване или като плъзнете плъзгача за настройка на скоростта нагоре.



Ако натиснете еднократно бутона за включване/изключване, епилаторът Philips стартира на настройка на висока скорост (настройка ІІ). Ако натиснете отново бутона за включване/изключване, настройката на скоростта се променя на ниска скорост (настройка I). Когато натиснете бутона за включване/изключване за трети път, епилаторът се изключва.



Забележка: Епилаторът Essential е оборудван с 2 настройки на скоростта. Когато използвате бръснещата глава, има само 1 настройка на скоростта. Тази настройка е най-добра за бръснене.