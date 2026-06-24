Утайката на моята машина за еспресо Saeco е водниста
Консистенцията на утайката на вашата машина за еспресо Saeco е свързана с настройките на машината и вида на приготвените напитки. Прочетете по-долу, за да намерите решения.
Възможно е първите няколко чаши кафе да са воднисти, тъй като системата за адаптиране на Saeco все още се настройва. Пригответе още 5 – 7 чаши кафе и след това външният вид на утайката трябва да се подобри.
• След приготвяне на "продукт с ниско налягане" като – Americano, Café Crema или Coffee. Консистенцията на утайката от кафе винаги ще бъде мокра и повече вода се вижда в контейнера за смляно кафе • След цикъла на автоматично изплакване/почистване част от водата попада в контейнера за смляно кафе, което причинява мокра утайка
Пробвайте различни настройки, за да създадете предпочитания от вас вкус на кафето. Когато промените настройките на машината си, това ще повлияе на вкуса на кафето и консистенцията на утайката. Например променете малко настройките на мелачката (по-фина) или обема на кафето (по-малко) и опитайте отново. • Настройката за грубо мелене води до не толкова силно кафе и по-водниста утайка • По-голям обем кафе води до не толкова силно кафе и по-водниста утайка • По-слаба настройка на аромата води до по-водниста утайка Моля, обърнете внимание: След смяна на настройката на мелачката пригответе 5 – 7 чаши кафе, за да дадете време на системата да се адаптира към новата настройка.
Информацията на тази страница се отнася до следните модели:SM6680/00 , SM6682/10 , SM6685/00 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите ›