Утайката на моята машина за еспресо Saeco е водниста

Пробвайте различни настройки, за да създадете предпочитания от вас вкус на кафето. Когато промените настройките на машината си, това ще повлияе на вкуса на кафето и консистенцията на утайката. Например променете малко настройките на мелачката (по-фина) или обема на кафето (по-малко) и опитайте отново.

• Настройката за грубо мелене води до не толкова силно кафе и по-водниста утайка

• По-голям обем кафе води до не толкова силно кафе и по-водниста утайка

• По-слаба настройка на аромата води до по-водниста утайка

Моля, обърнете внимание: След смяна на настройката на мелачката пригответе 5 – 7 чаши кафе, за да дадете време на системата да се адаптира към новата настройка.