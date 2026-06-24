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Утайката на моята машина за еспресо Saeco е водниста

Консистенцията на утайката на вашата машина за еспресо Saeco е свързана с настройките на машината и вида на приготвените напитки. Прочетете по-долу, за да намерите решения.

Утайката на моята машина за еспресо Saeco е водниста

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: SM6680/00 , SM6682/10 , SM6685/00 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите  ›

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