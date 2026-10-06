Има смляно кафе под блока за приготвяне на моята еспресо машина Saeco
Ако намерите смляно кафе вътре или под блока за приготвяне на кафе на еспресо машината Saeco, моля, вижте по-долу за решенията или гледайте нашия видеоклип с инструкции.
Смляното кафе може да се окаже под или около блока за приготвяне, ако блокът за приготвяне и неговите части не са добре гресирани. Следвайте стъпките, за които трябва да се гресират частите на блока за приготвяне: 1. Изключете машината и изчакайте, докато тя е напълно изключена и не издава никакви звуци (това отнема около 15 – 20 секунди) 2. Извадете блока за приготвяне от машината и го изплакнете с прясна и хладка вода. Оставете го да изсъхне на въздух 3. Нанесете тънък слой грес върху буталото на блока за приготвяне 4. Нанесете тънък слой грес около вала, разположен в долната част на блока за приготвяне 5. Нанесете тънък слой грес на релсите от двете страни. Моля, имайте предвид, че: За смазване на блока за приготвяне използвайте грес Philips/Saeco HD5061.
Информацията на тази страница се отнася до следните модели:SM6680/00, SM6682/10, SM6685/00. Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите ›