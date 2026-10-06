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Поддръжка Philips

Има смляно кафе под блока за приготвяне на моята еспресо машина Saeco

Ако намерите смляно кафе вътре или под блока за приготвяне на кафе на еспресо машината Saeco, моля, вижте по-долу за решенията или гледайте нашия видеоклип с инструкции.

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: SM6680/00, SM6682/10, SM6685/00. Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите  ›

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