Има смляно кафе под блока за приготвяне на моята еспресо машина Saeco

Смляното кафе може да се окаже под или около блока за приготвяне, ако блокът за приготвяне и неговите части не са добре гресирани. Следвайте стъпките, за които трябва да се гресират частите на блока за приготвяне:

1. Изключете машината и изчакайте, докато тя е напълно изключена и не издава никакви звуци (това отнема около 15 – 20 секунди)

2. Извадете блока за приготвяне от машината и го изплакнете с прясна и хладка вода. Оставете го да изсъхне на въздух

3. Нанесете тънък слой грес върху буталото на блока за приготвяне

4. Нанесете тънък слой грес около вала, разположен в долната част на блока за приготвяне

5. Нанесете тънък слой грес на релсите от двете страни.

Моля, имайте предвид, че: За смазване на блока за приготвяне използвайте грес Philips/Saeco HD5061.