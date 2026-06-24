Не се засмуква вода от резервоара на моята машина за еспресо Saeco

Следвайте стъпките по-долу, за да премахнете въздуха от вашата еспресо машина:

1. Изключете машината

2. Изпразнете водния резервоар и свалете водния филтър AquaClean (или друг воден филтър)

3. Напълнете водния резервоар с вода и го поставете обратно на мястото му

4. Включете отново машината. Когато машината е загряла, изберете гореща вода и източете 2 – 3 чаши гореща вода



Ако използвате воден филтър AquaClean, следвайте тези допълнителни стъпки, за да сте сигурни, че филтърът е подготвен и монтиран правилно за употреба:

1. Разклатете водния филтър AquaClean за 5 секунди

2. Задръжте филтъра с горната част надолу в контейнер/купа с вода, докато спрат да излизат въздушни мехурчета

3. Поставете филтъра обратно във водния резервоар и напълнете водния резервоар с вода

4. Рестартирайте машината и я изключете и включете отново

5. Изберете гореща вода и източете 2 – 3 чаши гореща вода



Моля, имайте предвид, че: Ако сте използвали водния филтър AquaClean в продължение на повече от 3 месеца, сменете филтъра, тъй като може да е запушен.