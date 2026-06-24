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Не се засмуква вода от резервоара на моята машина за еспресо Saeco

Когато не се засмуква вода от водния резервоар на вашата машина за еспресо Saeco, това се дължи на въздух в машината, който блокира подаването на вода. Вижте по-долу как можете да разрешите това.

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: SM6680/00 , SM6682/10 , SM6685/00 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите  ›

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