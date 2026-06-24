Не се засмуква вода от резервоара на моята машина за еспресо Saeco
Когато не се засмуква вода от водния резервоар на вашата машина за еспресо Saeco, това се дължи на въздух в машината, който блокира подаването на вода. Вижте по-долу как можете да разрешите това.
Възможно е водният резервоар да не е поставен правилно в машината, при което не се засмуква вода. • За еспресо машини с воден резервоар в предната част на машината се уверете, че водният резервоар е натиснат докрай назад, за да е сигурно, че е добре поставен. • За еспресо машини с воден резервоар в горната част на машината се уверете, че в зоната под водния резервоара няма замърсявания, частици или кафени зърна.
Следвайте стъпките по-долу, за да премахнете въздуха от вашата еспресо машина: 1. Изключете машината 2. Изпразнете водния резервоар и свалете водния филтър AquaClean (или друг воден филтър) 3. Напълнете водния резервоар с вода и го поставете обратно на мястото му 4. Включете отново машината. Когато машината е загряла, изберете гореща вода и източете 2 – 3 чаши гореща вода
Ако използвате воден филтър AquaClean, следвайте тези допълнителни стъпки, за да сте сигурни, че филтърът е подготвен и монтиран правилно за употреба: 1. Разклатете водния филтър AquaClean за 5 секунди 2. Задръжте филтъра с горната част надолу в контейнер/купа с вода, докато спрат да излизат въздушни мехурчета 3. Поставете филтъра обратно във водния резервоар и напълнете водния резервоар с вода 4. Рестартирайте машината и я изключете и включете отново 5. Изберете гореща вода и източете 2 – 3 чаши гореща вода
Моля, имайте предвид, че: Ако сте използвали водния филтър AquaClean в продължение на повече от 3 месеца, сменете филтъра, тъй като може да е запушен.
Когато улеят за изливане на гореща вода е запушен, отстранете външната част на приставката panarello/класическата приставка за разпенване на мляко и проверете дали улеят е запушен с варовик (бели частици в улея или около него). Ако има натрупване на варовик, използвайте някакъв разтвор за отстраняването му.
Ако тези решения не разрешават проблема, моля, свържете се с нас за допълнителна помощ.
Информацията на тази страница се отнася до следните модели:SM6680/00 , SM6682/10 , SM6685/00 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите ›