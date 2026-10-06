Моята машина за еспресо Saeco издава звук

Машината за еспресо Saeco издава силен шум, когато в нея има въздух, и няма да се изсмуква вода от водния резервоар в машината.
За да разрешите това, следвайте стъпките по-долу:
1. Изключете машината
2. Изпразнете водния резервоар и свалете филтъра AquaClean (или друг воден филтър)
3. Напълнете водния резервоар с вода и го поставете обратно на мястото му
4. Включете отново машината. Когато машината е загряла, изберете гореща вода и източете 2 – 3 чаши гореща вода.
Ако използвате воден филтър AquaClean, следвайте тези допълнителни стъпки, за да сте сигурни, че филтърът е подготвен и монтиран правилно за употреба:
1. Разклатете водния филтър AquaClean за 5 секунди
2. Задръжте филтъра с горната част надолу в контейнер/купа с вода, докато спрат да излизат въздушни мехурчета
3. Поставете филтъра обратно във водния резервоар и напълнете водния резервоар с вода
4. Рестартирайте машината и я изключете и включете отново
5. Изберете гореща вода и източете 2 – 3 чаши гореща вода
Моля, имайте предвид, че ако сте използвали водния филтър в продължение на повече от 3 месеца, филтърът трябва да се смени, тъй като може да е задръстен.