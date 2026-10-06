Моята еспресо машина Saeco не смила кафените зърна.

За да разрешите това: отпушете фунията за кафе с дръжка на лъжица и почистете с прахосмукачка, като следвате тези стъпки:



1. Изключете машината и изчакайте, докато вече не се чуват звуци (това може да отнеме до 15 – 20 секунди).

2. Свалете блока за приготвяне

3. Отворете капака на фунията за предварително смляно кафе и поставете дръжката на лъжицата във фунията. Моля, имайте предвид, че; Ако няма фуния за предварително смляно кафе, поставете дръжката на лъжицата във фунията за кафе от долната страна

4. Движете дръжката нагоре и надолу, докато запушващото смляно кафе не падне. Моля, имайте предвид, че: Може да се наложи да използвате малко сила.

5. Отстранете падналото смляно кафе с прахосмукачка

6. След това поставете прахосмукачката на изхода на фунията за кафе и покрийте фунията за предварително смляно кафе с ръка. Или обратното – поставете прахосмукачката отгоре и покрийте долната част

7. Поставете обратно блока за приготвяне, включете машината и пригответе еспресо

8. След приготвянето проверете дали във фунията има смляно кафе. Ако е неуспешно, повторете процедурата за деблокиране



За да предотвратите блокирането на фунията за кафе:

Не наливайте/разливайте вода в контейнера за кафе на зърна

. Почиствайте фунията за кафе ежеседмично