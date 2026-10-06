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Поддръжка Philips

Моята еспресо машина Saeco не смила кафените зърна.

Ако вашата еспресо машина Saeco не смила кафените зърна, но мелачката се върти, може да се наложи да отпушите фунията за кафе и да промените настройката за мелене. Вижте повече информация по-долу.

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: SM6680/00, SM6682/10, SM6685/00. Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите  ›

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