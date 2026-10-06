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Поддръжка Philips

Не мога да поставя блока за приготвяне в еспресо машината си Saeco

Ако не можете да вмъкнете блока за приготвяне във вашата машина за еспресо Saeco, задайте блока за приготвяне в неутрално положение и след това се опитайте да го поставите обратно. Прочетете, за да научите повече.

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: SM6680/00, SM6682/10, SM6685/00. Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите  ›

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