ПродуктиПоддръжка

Начална страница за поддръжка

Поддръжка Philips

Моята машина за еспресо Saeco тече

Ако установите, че вашата машина за еспресо Saeco тече, може да има няколко причини за това. Прочетете, за да научите повече:

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: SM6680/00, SM6682/10, SM6685/00. Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите  ›

Често задавани въпроси

Свържете се с Philips

Щастливи сме да ви помогнем

Търсите нещо друго?

Открийте всички опции за поддръжка от Philips

Начална страница за поддръжка