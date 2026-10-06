Моята машина за еспресо Saeco тече

Ако установите, че вашата машина за еспресо Saeco тече, може да има няколко причини за това. Прочетете, за да научите повече:
Дори и да съберете водата за изплакване от улея за изливане на кафе в чаша, водата за изплакване винаги ще се озовава в тавата за отцеждане. Това е така, защото машината директно източва водата за изплакване в тавата за отцеждане на автоматичното изплакване за управление на изплакването на системата, за да се осигури оптимална работа на машината.
Автоматичното изплакване се извършва при включване и изключване на машината, след приготвяне на напитка или след използване на приставката за разпенване на мляко.
Поради тази вода за изплакване може винаги да има малко вода в тавата за отцеждане или тавата да се пълни по-бързо от очакваното. Това обаче не означава, че има изтичане от машината.
Забележка: Ако тавата за отцеждане е пълна след приготвяне на 2 чаши кафе или се пълни с вода за една нощ, ние ви съветваме да се свържете с нас за допълнителна помощ.
Ако виждате чиста вода под машината или до водния резервоар, това е така, защото резервоарът не е поставен правилно в машината.
За да поправите това, се уверете, че сте натиснали водния резервоар плътно в машината.
Ако водният резервоар е добре поставен и чиста вода все още излиза от машината, моля, свържете се с нас за допълнителна помощ.
Има две причини, поради които е възможно да се получават петна от вода на кухненската маса или под машината:
1. Тавата за отцеждане е била препълнена и се е разляла при премахване. За да избегнете това, изпразвайте и изплаквайте тавата за отцеждане ежедневно или всеки път, когато тавата за отцеждане е пълна и червеният индикатор се появи.
2. Когато тавата за отцеждане е извадена или изтеглена напред, малко количество вода за изплакване на блока за приготвяне на кафе може да се озове на кухненския плот под дясната страна на машината. Съветваме ви да подсушавате тази област всяка седмица с кърпа, но това не е причина да се притеснявате, че има изтичане от вашата машина.
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