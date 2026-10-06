Моята машина за еспресо Saeco тече

Дори и да съберете водата за изплакване от улея за изливане на кафе в чаша, водата за изплакване винаги ще се озовава в тавата за отцеждане. Това е така, защото машината директно източва водата за изплакване в тавата за отцеждане на автоматичното изплакване за управление на изплакването на системата, за да се осигури оптимална работа на машината.



Автоматичното изплакване се извършва при включване и изключване на машината, след приготвяне на напитка или след използване на приставката за разпенване на мляко.



Поради тази вода за изплакване може винаги да има малко вода в тавата за отцеждане или тавата да се пълни по-бързо от очакваното. Това обаче не означава, че има изтичане от машината.



Забележка: Ако тавата за отцеждане е пълна след приготвяне на 2 чаши кафе или се пълни с вода за една нощ, ние ви съветваме да се свържете с нас за допълнителна помощ.