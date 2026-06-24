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Не мога да извадя блока за приготвяне от еспресо машината си Saeco

Ако не можете да премахнете блока за приготвяне от вашата машина за еспресо Saeco, намерете решение по-долу.

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: SM6680/00 , SM6682/10 , SM6685/00 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите  ›

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