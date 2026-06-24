Не мога да извадя блока за приготвяне от еспресо машината си Saeco
Ако не можете да премахнете блока за приготвяне от вашата машина за еспресо Saeco, намерете решение по-долу.
За да може да се премахне блокът за приготвяне, той трябва първо да се постави в неутрално положение. Следвайте стъпките по-долу, за да настроите предавателния механизъм на блока за приготвяне на кафе в машината в неутрално положение: 1. Затворете сервизната вратичка и поставете всичко обратно (воден резервоар/тава за отцеждане/контейнер за смляно кафе). 2. Натиснете бутона ON/OFF, за да изключите машината. Изчакайте, докато вече не се чуват звуци (това може да отнеме до 15 – 20 секунди). 3. Отворете сервизната вратичка и опитайте отново да извадите блока за приготвяне, като натиснете бутона "PUSH" надясно, задържите го и го издърпате към вас.
Ако вашата машина за еспресо Saeco все още е в режим на премахване на накип, блокът за приготвяне не може да бъде отстранен. За да разрешите това, завършете процедурата за отстраняване на накип и опитайте отново, след като завърши.
Ако тези решения не разрешават проблема, моля, свържете се с нас за допълнителна помощ.
Информацията на тази страница се отнася до следните модели:SM6680/00 , SM6682/10 , SM6685/00 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите ›