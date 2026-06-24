Поддръжка Philips Не мога да извадя блока за приготвяне от еспресо машината си Saeco

Ако не можете да премахнете блока за приготвяне от вашата машина за еспресо Saeco, намерете решение по-долу.

Предавателният механизъм в машината не е в неутрално положение За да може да се премахне блокът за приготвяне, той трябва първо да се постави в неутрално положение. Следвайте стъпките по-долу, за да настроите предавателния механизъм на блока за приготвяне на кафе в машината в неутрално положение:

1. Затворете сервизната вратичка и поставете всичко обратно (воден резервоар/тава за отцеждане/контейнер за смляно кафе).

2. Натиснете бутона ON/OFF, за да изключите машината. Изчакайте, докато вече не се чуват звуци (това може да отнеме до 15 – 20 секунди).

3. Отворете сервизната вратичка и опитайте отново да извадите блока за приготвяне, като натиснете бутона "PUSH" надясно, задържите го и го издърпате към вас. Машината е все още в режим на премахване на накип Ако вашата машина за еспресо Saeco все още е в режим на премахване на накип, блокът за приготвяне не може да бъде отстранен. За да разрешите това, завършете процедурата за отстраняване на накип и опитайте отново, след като завърши.



Ако тези решения не разрешават проблема, моля, свържете се с нас за допълнителна помощ.