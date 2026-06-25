Кафето от моята машина за еспресо Saeco е воднисто

Важно е да се изплаква блокът за приготвяне всяка седмица, тъй като мръсният филтър на блока за приготвяне може да доведе до лош воден поток и да повлияе на вкуса на кафето.



За да го почистите, следвайте стъпките по-долу или гледайте нашия видео урок:

1. Изключете машината и изчакайте, докато тя е напълно изключена и не издава никакви звуци (това отнема около 15 – 20 секунди)

2. Отворете сервизната вратичка и извадете блока за приготвяне, като натиснете бутона "PUSH" надясно, задръжте го и го издърпайте към вас

3. Изплакнете старателно блока за приготвяне с хладка вода и го оставете да изсъхне, преди да го поставите обратно

