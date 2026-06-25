Кафето от моята машина за еспресо Saeco е воднисто
Ако вашата машина за еспресо Saeco приготвя воднисто кафе, това може да е поради няколко причини. Моля, проверете тези възможни причини и решения по-долу.
Ако за първи път използвате машината за еспресо, нормално е първите кафета да са воднисти, тъй като системата все още се регулира. Опитайте да приготвите още няколко чаши кафе, за да оптимизирате извличането на кафето с компактността на смляното кафе.
Важно е да се изплаква блокът за приготвяне всяка седмица, тъй като мръсният филтър на блока за приготвяне може да доведе до лош воден поток и да повлияе на вкуса на кафето.
За да го почистите, следвайте стъпките по-долу или гледайте нашия видео урок: 1. Изключете машината и изчакайте, докато тя е напълно изключена и не издава никакви звуци (това отнема около 15 – 20 секунди) 2. Отворете сервизната вратичка и извадете блока за приготвяне, като натиснете бутона "PUSH" надясно, задръжте го и го издърпайте към вас 3. Изплакнете старателно блока за приготвяне с хладка вода и го оставете да изсъхне, преди да го поставите обратно
Възможно е при регулиране на настройката на мелачката до по-фино смилане тя да се е обърнала случайно и в резултат на това двата мелнични камъка да са поставени твърде близо един до друг. Това може да е причинило твърде фино смилане и невъзможност да се абсорбира водата.
За да разрешите това, просто коригирайте отново настройката за смилане на по-грубо смилане, като завъртите копчето в контейнера за кафе на зърна до по-голямо число или по-голямо зърно кафе.
Настройката на аромата, обема на чашата, настройката на мелачката са настройки на машината, които могат да повлияят на силата на кафето. Съветваме ви да тествате тези настройки.
За да увеличите силата, можете например да изберете най-високата настройка на аромата, средния обем на чашата и да зададете мелачката на по-фино смилане.
Отворете капака на отделението за предварително смляно кафе, за да проверите дали е запушено със смляно кафе. В такъв случай можете да отпушите тази зона, като следвате стъпките по-долу: 1. Изключете машината и изчакайте, докато се изключи напълно 2. Извадете блока за приготвяне от машината. 3. Отворете капака на отделението за предварително смляно кафе и поставете дръжката на лъжицата в него. 4. Движете дръжката нагоре и надолу, докато запушващото смляно кафе не падне, ако тези решения не решат проблема, моля, свържете се с нас за допълнителна помощ.
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