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Моята машина за еспресо Saeco не приготвя кафе

Има няколко различни причини, поради които не излиза кафе от вашата машина за кафе Saeco, дори ако кафето се смила.
По-долу ще намерите някои решения за това как да решите това сами.

Моля, имайте предвид, че: ако използвате машината за първи път, нормално е по време на първото ви приготвяне да се пуснат само няколко капки кафе. Пригответе още няколко чаши кафе, за да оптимизирате извличането на кафе с компактността на смляното кафе.

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: SM6680/00, SM6682/10, SM6685/00. Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите  ›

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