Моята машина за еспресо Saeco не приготвя кафе

Има няколко различни причини, поради които не излиза кафе от вашата машина за кафе Saeco, дори ако кафето се смила.
По-долу ще намерите някои решения за това как да решите това сами.
Моля, имайте предвид, че: ако използвате машината за първи път, нормално е по време на първото ви приготвяне да се пуснат само няколко капки кафе. Пригответе още няколко чаши кафе, за да оптимизирате извличането на кафе с компактността на смляното кафе.
Когато има въздух, машината издава бръмчащ шум и няма да се изсмуква вода от водния резервоар в машината за еспресо. Следвайте стъпките по-долу относно това как да го поправите:
1. Изключете машината
2. Изпразнете водния резервоара и свалете филтъра AquaClean (или друг воден филтър)
3. Напълнете водния резервоар с вода и го поставете обратно на мястото му
4. Включете отново машината. Когато машината е загряла, изберете гореща вода и източете 2 – 3 чаши гореща вода
Ако използвате воден филтър AquaClean, следвайте тези допълнителни стъпки, за да сте сигурни, че филтърът е подготвен и монтиран правилно за употреба:
1. Разклатете водния филтър AquaClean за 5 секунди
2. Задръжте филтъра с горната част надолу в контейнер/купа с вода, докато спрат да излизат въздушни мехурчета
3. Поставете филтъра обратно във водния резервоар и напълнете водния резервоар с вода
4. Рестартирайте машината и я изключете и включете отново
5. Изберете гореща вода и източете 2 – 3 чаши гореща вода
Моля, имайте предвид, че: Ако сте използвали водния филтър AquaClean в продължение на повече от 3 месеца, сменете филтъра, тъй като може да е запушен.
При замърсен или запушен блок за приготвяне е възможно да не се отделя кафе от машината за еспресо. Важно е да изплаквате блока за приготвяне всяка седмица. Следвайте стъпките по-долу или гледайте нашия видео урок:
Когато не се отделя кафе, това може да се дължи на запушване на улея за дозиране. За да го почистите, можете да използвате препарат за почистване на тръби или игла, за да отстраните замърсяването.
Когато използвате функцията за предварително смляно кафе за приготвяне на кафе, машината трябва да бъде включена и готова за употреба, преди да добавите предварително смляното кафе в отделението.
Използвайте само една пълна лъжичка смляно кафе с предоставената лъжица (и отстранете горния излишък). Превишаването на количеството на кафето може да доведе до препълване на блока за приготвяне и спиране на приготвянето на кафе. Смляното кафе ще бъде изхвърлено и няма да бъде отделено никакво кафе.
Кога за последно премахнахте накипа от вашата машина за еспресо? Всички машини имат специален индикатор за накип, съветваме ви да премахвате накипа от машината веднага когато машината изведе индикация за това. Ако не почистите машината за еспресо от накипа, това може да доведе до натрупването му вътре и да причини неизправност.
Направете справка с ръководството за потребителя относно начина за премахване на накип на вашата еспресо машина.
Ако отделението за предварително смляно кафе е запушено, няма да можете да приготвите кафе. За да поправите това, следвайте стъпките по-долу или клиповете с инструкции:
Ако няма достатъчно кафе на зърна или вода, преди да приготвите кафето, приготвянето ще бъде прекратено и прахът от кафето ще бъде изхвърлен в контейнера за смляно кафе.
За да разрешите това, се уверете, че имате достатъчно кафе на зърна или вода, преди да започнете да приготвяте кафето.
Ако тези решения не решат проблема, моля, свържете се с нас за допълнителна помощ.
Информацията на тази страница се отнася до следните модели: SM6680/00, SM6682/10, SM6685/00. Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите ›
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