Моята машина за еспресо Saeco не приготвя кафе

При замърсен или запушен блок за приготвяне е възможно да не се отделя кафе от машината за еспресо. Важно е да изплаквате блока за приготвяне всяка седмица. Следвайте стъпките по-долу или гледайте нашия видео урок:

Изключете машината и изчакайте, докато тя е напълно изключена и не издава никакви звуци (това отнема около 15 – 20 секунди) Отворете сервизната вратичка и извадете блока за приготвяне, като натиснете бутона "PUSH" надясно, задръжте го и го издърпайте към вас Изплакнете старателно блока за приготвяне с хладка вода и го оставете да изсъхне, преди да го поставите обратно