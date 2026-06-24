Моята еспресо машина Saeco показва код за грешка

Когато се появи код Е01, това показва, че кафемелачката не може да работи правилно, защото фунията за кафе е запушена със смляно кафе.



За да отстраните това, отблокирайте фунията за кафе и извършете допълнително почистване с прахосмукачка. Следвайте стъпките по-долу:

1. Изключете машината и изчакайте, докато тя е напълно изключена и не издава никакви звуци (това отнема около 15 – 20 секунди)

2. Свалете блока за приготвяне

3. Отворете капака на фунията за предварително смляно кафе и поставете дръжката на лъжицата във фунията. Ако няма фуния за предварително смляно кафе, поставете дръжката на лъжицата във фунията за кафе от долната страна

4. Движете дръжката нагоре и надолу, докато запушващото смляно кафе не падне. Може да се наложи да използвате малко сила.

5. Отстранете падналото смляно кафе с прахосмукачка

6. Почистете фунията за кафе, като засмучете смляното кафе от нея с прахосмукачка.

7. Поставете обратно блока за приготвяне, включете машината и пригответе еспресо

8. След приготвянето проверете дали във фунията има смляно кафе. Ако е неуспешно, повторете процедурата по деблокиране.

Моля, имайте предвид, че за да се предотврати блокирането на фунията за кафе на зърна, водата не трябва да се излива или разлива в контейнера за кафе на зърна. Също така е важно да почиствате фунията за кафе седмично.

