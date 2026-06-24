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Моята еспресо машина Saeco показва код за грешка

Ако възникне грешка във вашата машина за еспресо Saeco, се извежда червен дисплей с изображение на икона заедно с номер на код, като например 01, 03, 04, 05, 11, 14 или 19. По-долу ще намерите какво означават кодовете за грешки и как да ги разрешите.

Моля, имайте предвид, че, ако вашата еспресо машина показва други кодове за грешки, които не са посочени по-горе, съветваме ви да се свържете с нас за допълнителна помощ, тъй като машината ви може да се нуждае от сервизно обслужване.

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: SM6680/00 , SM6682/10 , SM6685/00 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите  ›

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