Моята еспресо машина Saeco показва код за грешка

Ако възникне грешка във вашата машина за еспресо Saeco, се извежда червен дисплей с изображение на икона заедно с номер на код, като например 01, 03, 04, 05, 11, 14 или 19. По-долу ще намерите какво означават кодовете за грешки и как да ги разрешите.
Моля, имайте предвид, че, ако вашата еспресо машина показва други кодове за грешки, които не са посочени по-горе, съветваме ви да се свържете с нас за допълнителна помощ, тъй като машината ви може да се нуждае от сервизно обслужване.
Когато се появи код Е01, това показва, че кафемелачката не може да работи правилно, защото фунията за кафе е запушена със смляно кафе.
За да отстраните това, отблокирайте фунията за кафе и извършете допълнително почистване с прахосмукачка. Следвайте стъпките по-долу:
1. Изключете машината и изчакайте, докато тя е напълно изключена и не издава никакви звуци (това отнема около 15 – 20 секунди)
2. Свалете блока за приготвяне
3. Отворете капака на фунията за предварително смляно кафе и поставете дръжката на лъжицата във фунията. Ако няма фуния за предварително смляно кафе, поставете дръжката на лъжицата във фунията за кафе от долната страна
4. Движете дръжката нагоре и надолу, докато запушващото смляно кафе не падне. Може да се наложи да използвате малко сила.
5. Отстранете падналото смляно кафе с прахосмукачка
6. Почистете фунията за кафе, като засмучете смляното кафе от нея с прахосмукачка.
7. Поставете обратно блока за приготвяне, включете машината и пригответе еспресо
8. След приготвянето проверете дали във фунията има смляно кафе. Ако е неуспешно, повторете процедурата по деблокиране.
Моля, имайте предвид, че за да се предотврати блокирането на фунията за кафе на зърна, водата не трябва да се излива или разлива в контейнера за кафе на зърна. Също така е важно да почиствате фунията за кафе седмично.
Когато се изведе код за грешка E03, блокът за приготвяне е прекалено замърсен и не може да работи добре. Моля, следвайте инструкциите по-долу, за да изплакнете блока за приготвяне и да разрешите проблема.
1. Изключете машината и изчакайте, докато тя е напълно изключена и не издава никакви звуци (това отнема около 15 – 20 секунди).
2. Отворете сервизната вратичка и извадете блока за приготвяне, като натиснете бутона "PUSH" вдясно, задръжте го и го издърпайте към вас.
3. Изплакнете добре блока за приготвяне с хладка вода.
4. Гресирайте блока за приготвяне.
5. Оставете блока за приготвяне да изсъхне на въздух и след това го поставете обратно.
Когато се изведе код E04, блокът за приготвяне не е на място или не е поставен правилно.
За да разрешите това, отворете сервизната вратичка на машината и натиснете блока за приготвяне на място. Когато е поставен на място, ще чуете щракване.
За да освободите въздуха от вашата кафемашина Saeco, следвайте стъпките по-долу:
1. Изключете машината
2. Изпразнете водния резервоар и свалете AquaClean или друг воден филтър
3. Напълнете водния резервоар с вода и го поставете обратно на мястото му
4. Включете отново машината. Когато машината е загряла, изберете гореща вода и източете 2 – 3 чаши гореща вода
Ако използвате воден филтър AquaClean, следвайте тези допълнителни стъпки, за да сте сигурни, че филтърът е подготвен и монтиран правилно за употреба:
1. Разклатете водния филтър AquaClean за 5 секунди
2. Задръжте филтъра с горната част надолу в контейнер/купа с вода, докато спрат да излизат въздушни мехурчета
3. Поставете филтъра обратно във водния резервоар и напълнете водния резервоар с вода
4. Рестартирайте машината и я изключете и включете отново
5. Изберете гореща вода и източете 2 – 3 чаши гореща вода
Когато се изведе код за грешка 14, това показва, че машината за еспресо е прегряла. За да поправите това, изключете машината и я оставете да се охлади за 30 минути.
Когато се изведе код за грешка 11 или 19, оставете машината за известно време да регулира температурата си от температура за транспортиране/външна температура до стайна температура. Това може да се случва по-често през зимния период особено когато е студено и външната температура е около нула градуса.
За да разрешите това, изключете машината за 30 минути и я включете отново.
Друга възможна причина за тази грешка е неправилното свързване на щепсела. Моля, проверете два пъти дали щепселът от задната страна на машината е здраво закрепен: Натиснете, докато влезе докрай, и се уверете, че щепселът е включен правилно в контакта.
Ако вашата машина за еспресо показва други кодове за грешка от изброените по-горе или ако решенията не разрешават проблема, моля, свържете се с нас за допълнителна помощ.
Информацията на тази страница се отнася до следните модели: SM6680/00 , SM6682/10 , SM6685/00 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите ›
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