Предупр. светлинен индикатор на машината не се изкл.

Ако този предупредителен светлинен индикатор свети, това означава, че водният резервоар е почти празен или не е на мястото си.

За да поправите това, извадете водния резервоар и го напълнете с вода до обозначението Max. Уверете се, че водният резервоар е натиснат достатъчно навътре в машината, докато светлинният индикатор изгасне.