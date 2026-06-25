Предупр. светлинен индикатор на машината не се изкл.

Ако вашата машина за еспресо Philips показва предупредителен светлинен индикатор и не се изключва, моля, вижте изображението по-долу, за да намерите решенията.
Ако този предупредителен светлинен индикатор свети, това означава, че водният резервоар е почти празен или не е на мястото си.
За да поправите това, извадете водния резервоар и го напълнете с вода до обозначението Max. Уверете се, че водният резервоар е натиснат достатъчно навътре в машината, докато светлинният индикатор изгасне.
Ако този предупредителен светлинен индикатор свети, това означава, че контейнерът за смляно кафе е пълен и трябва да се изпразни.
За да поправите това, уверете се, че машината е включена, докато изпразвате контейнера за смляно кафе. Свалете тавата за отцеждане и изпразнете контейнера за смляно кафе. Поставете всичко обратно в машината.
Ако този предупредителен светлинен индикатор свети, това означава, че контейнерът за смляно кафе/тавата за отцеждане не е поставен/а правилно или сервизната вратичка е отворена.
За да поправите това, поставете обратно контейнера за смляно кафе и тавата за отцеждане и се уверете, че са в правилното положение. Извадете водния резервоар и се уверете, че сервизната вратичка е затворена.
Ако този предупредителен светлинен индикатор свети, това означава, че блокът за приготвяне не е на място, не е поставен правилно или е блокиран.
За да поправите това, следвайте стъпките по-долу:
Забележка: В случай че сте открили сухо смляно кафе в контейнера за смляно кафе, блокът за приготвяне е бил препълнен със смляно кафе и го е освободил. Когато използвате предварително смляно кафе, използвайте една пълна кафена лъжица с предварително смляно кафе и загладете отгоре.
Ако този предупредителен светлинен индикатор свети, това означава, че в машината има въздух. За да освободите въздуха от машината, следвайте стъпките по-долу:
Ако това не реши проблема, следвайте стъпките по-долу:
Ако този предупредителен светлинен индикатор свети, това означава, че водният филтър AquaClean трябва да бъде поставен/заменен и активиран.
За подробни инструкции стъпка по стъпка за това как да монтирате и активирате филтъра AquaClean, моля, вижте ръководството за потребителя или нашия видео урок по-долу.
Ако този предупредителен светлинен индикатор свети, това означава, че трябва да премахнете накипа от машината.
За подробни инструкции стъпка по стъпка за това как да премахнете накипа от машината, моля, вижте ръководството за потребителя или нашия видео урок по-долу.
Ако всички предупредителни светлинни индикатори мигат, това означава, че трябва да нулирате машината. За да направите това, следвайте стъпките по-долу:
Забележка: Ако светлинните индикатори продължават да мигат, машината може да е прегряла. Изключете машината, изчакайте 30 минути и отново я включете. Ако светлинните индикатори все още мигат, свържете се с Центъра за обслужване на потребители във вашата държава.
Информацията на тази страница се отнася до следните модели: EP4443/70 , EP2334/10 , EP2330/10 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите ›
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