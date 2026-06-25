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Предупр. светлинен индикатор на машината не се изкл.

Ако вашата машина за еспресо Philips показва предупредителен светлинен индикатор и не се изключва, моля, вижте изображението по-долу, за да намерите решенията.

Предупр. светлинен индикатор на машината не се изкл.

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: EP4443/70 , EP2334/10 , EP2330/10 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите  ›

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