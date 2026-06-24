Кана на пасатор Philips е заключена на задвижващия блок

Ако каната на пасатора е неправилно сглобена, това би могло да причини заключването й към основата (задвижващия блок).

Моля, следвайте тези стъпки, за да разрешите това:

1) Изключете пасатора от контакта.

2) Отворете капака и отстранете съставките от каната.

3) Хванете дръжката на каната на пасатора, повдигнете я нагоре и я завъртете обратно на часовниковата стрелка в същото време.

4) Каната на пасатора ще се освободи.