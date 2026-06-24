Кана на пасатор Philips е заключена на задвижващия блок
При неприятния случай на заключване на вашия пасатор към задвижващия блок/основата може да има просто решение. Открийте тук как да го разрешите.
Ако каната на пасатора е неправилно сглобена, това би могло да причини заключването й към основата (задвижващия блок).
Моля, следвайте тези стъпки, за да разрешите това:
1) Изключете пасатора от контакта.
2) Отворете капака и отстранете съставките от каната.
3) Хванете дръжката на каната на пасатора, повдигнете я нагоре и я завъртете обратно на часовниковата стрелка в същото време.
4) Каната на пасатора ще се освободи.
За да избегнете случаи на заключване на каната на пасатора към основата, моля, уверете се, че я сглобявате в правилната посока, като следвате тези стъпки:
1) Поставете каната в пръстена на основата.
2) Затегнете каната към основата.
3) Върху пръстена точно под дръжката на каната има черна маркировка. Нека черната маркировка съвпадне с иконата за отключване върху задвижващия блок. Завъртете каната на пасатора в посока на часовниковата стрелка, докато черната маркировка съвпадне с иконата за заключване.
Информацията на тази страница се отнася до следните модели:HR3657/90 , HR3652/00 , HR3655/00 .