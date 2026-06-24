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Кана на пасатор Philips е заключена на задвижващия блок

При неприятния случай на заключване на вашия пасатор към задвижващия блок/основата може да има просто решение. Открийте тук как да го разрешите.

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: HR3657/90 , HR3652/00 , HR3655/00 .

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