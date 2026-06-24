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Поддръжка Philips

Не мога да регулирам н-ката на мелачката на машината

За да регулирате настройките на мелачката на вашата машина за еспресо Philips Saeco, следвайте стъпките по-долу.

Забележка: За по-точни инструкции стъпка по стъпка проверете в ръководството за потребителя или посетете нашата страница Coffee Care.

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: EP2336/40 , EP2333/40 , EP2334/10 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите  ›

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