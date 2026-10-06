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Не се засмуква вода от резервоара на моята машина

Когато не се засмуква вода от водния резервоар на вашата машина за еспресо Philips/Saeco, това се дължи на въздух в машината, който блокира подаването на вода. Проверете по-долу за решение на този проблем, както и за други вероятни причини и решения.

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: EP4341/51, EP4346/71, EP4449/70. Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите  ›

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