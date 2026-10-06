Не се засмуква вода от резервоара на моята машина

Следвайте стъпките по-долу, за да премахнете въздуха от вашата машина за еспресо:
- Изключете машината
- Изпразнете резервоара за вода и свалете водния филтър AquaClean (или друг воден филтър)
- Напълнете водния резервоар с вода и го поставете обратно на мястото му
- Включете отново машината. Когато машината е загряла, изберете гореща вода и източете 2 – 3 чаши гореща вода
Ако използвате воден филтър AquaClean, следвайте тези допълнителни стъпки, за да се уверите, че филтърът е подготвен и правилно монтиран за употреба:
- Разклатете водния филтър AquaClean за 5 секунди
- Задръжте филтъра с горната част надолу в контейнер/купа с вода, докато спрат да излизат въздушни мехурчета
- Поставете филтъра обратно във водния резервоар и напълнете водния резервоар с вода
- Рестартирайте машината и я изключете и включете отново
- Изберете гореща вода и източете 2 – 3 чаши гореща вода
Забележка: Ако сте използвали водния филтър AquaClean в продължение на повече от 3 месеца, сменете филтъра, тъй като може да е запушен.