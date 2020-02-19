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Моята машина за еспресо Philips/Saeco тече

Ако установите, че вашата машина за еспресо Philips/Saeco тече, може да има няколко причини за това. По-долу ще намерите списък на местата, където можете да откриете изтичане и как можете да го поправите:

  1. Има ли изтичаща вода в тавата за отцеждане?
  2. Чиста вода ли изтича под машината или отстрани на машината
  3. Виждате ли петна от кафеникава вода на кухненската маса или под машината?

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: EP1200/00, EP1224/00, EP2220/10. Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите  ›

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