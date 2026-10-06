Поддръжка Philips Не се отделя кафе от моята машина за еспресо

Има няколко различни причини, поради които не се отделя кафе от вашата машина за еспресо Philips Saeco. По-долу ще намерите някои решения, за да разрешите този проблем сами.

Забележка: Ако използвате машината за първи път, е нормално по време на първото приготвяне да се отделят само няколко капки кафе. Пригответе още няколко чаши кафе, за да оптимизирате извличането на кафе с компактността на смляното кафе.

Има въздух, който блокира подаването на вода Когато има въздух, машината издава бръмчащ шум и няма да се изсмуква вода от водния резервоар в машината. Следвайте стъпките по-долу относно това как да го поправите: Изключете машината Изпразнете водния резервоара и свалете филтъра AquaClean (или друг воден филтър) Напълнете водния резервоар с вода и го поставете обратно на мястото му Включете отново машината. Когато машината е загряла, изберете гореща вода и източете 2 – 3 чаши гореща вода Ако използвате воден филтър AquaClean, следвайте тези допълнителни стъпки, за да се уверите, че филтърът е подготвен и правилно монтиран за употреба: Разклатете водния филтър AquaClean за 5 секунди Задръжте филтъра с горната част надолу в контейнер/купа с вода, докато спрат да излизат въздушни мехурчета Поставете филтъра обратно във водния резервоар и напълнете водния резервоар с вода Рестартирайте машината и я изключете и включете отново Изберете гореща вода и източете 2 – 3 чаши гореща вода Забележка: Ако сте използвали водния филтър AquaClean в продължение на повече от 3 месеца, сменете филтъра, тъй като може да е запушен. Блокът за приготвяне е замърсен При замърсен или запушен блок за приготвяне е възможно да не се отделя кафе от машината. Важно е да изплаквате блока за приготвяне всяка седмица. Следвайте стъпките по-долу или гледайте нашия видео урок: Изключете машината и изчакайте, докато тя е напълно изключена и не издава никакви звуци (това отнема около 15 – 20 секунди) Отворете сервизната вратичка и извадете блока за приготвяне, като натиснете бутона “PUSH” надясно, задръжте го и го издърпайте към вас Изплакнете старателно блока за приготвяне с хладка вода и го оставете да изсъхне, преди да го поставите обратно Забележка: За пълно почистване на блока за приготвяне ви препоръчваме да използвате таблетка за обезмасляване Philips (CA6704). Улеят за дозиране на кафе е запушен Когато не се отделя кафе, това може да се дължи на запушване на улея за дозиране. За да го почистите, можете да използвате препарат за почистване на тръби или игла, за да отстраните замърсяването. Използване на функцията за предварително смляно кафе При използване на функцията за предварително смляно кафе за приготвяне на вашето кафе машината трябва да бъде включена и готова за употреба, преди да добавите предварително смляното кафе в отделението за предварително смляно кафе. Използвайте само една пълна лъжица от смляно кафе с предоставената лъжица и отстранете остатъка отгоре. Превишаването на количеството на кафето може да доведе до препълване на блока за приготвяне и спиране на приготвянето на кафе. Смляното кафе ще бъде изхвърлено и няма да бъде отделено никакво кафе. Трябва да се премахне накипа от машината Кога за последно премахнахте накипа от вашата машина за еспресо? Всички машини имат специален индикатор за накип, съветваме ви да премахвате накипа от машината веднага когато машината изведе индикация за това. Ако не премахвате накипа от своята машина за еспресо, това може да доведе до натрупване на варовик от вътрешната страна и да причини неизправност. Вижте ръководството за потребителя относно премахване на накип от вашата машина за еспресо щракнете тук. Отделението за предварително смляно кафе е запушено Ако отделението за предварително смляно кафе е запушено, няма да можете да приготвите кафе. За да поправите това, следвайте стъпките по-долу или клиповете с инструкции: Изключете машината и изчакайте, докато тя е напълно изключена и не издава никакви звуци (това отнема около 15 – 20 секунди) Отворете сервизната вратичка и извадете блока за приготвяне, като натиснете бутона “PUSH” надясно, задръжте го и го издърпайте към вас Отворете капака на отделението за предварително смляно кафе и поставете дръжката на лъжицата в него Движете дръжката нагоре и надолу, докато запушващото смляно кафе не падне Ако тези решения не разрешават проблема, моля, свържете се с нас за допълнителна помощ.