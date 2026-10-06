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Поддръжка Philips

Не се отделя кафе от моята машина за еспресо

Има няколко различни причини, поради които не се отделя кафе от вашата машина за еспресо Philips Saeco. По-долу ще намерите някои решения, за да разрешите този проблем сами.

Забележка: Ако използвате машината за първи път, е нормално по време на първото приготвяне да се отделят само няколко капки кафе. Пригответе още няколко чаши кафе, за да оптимизирате извличането на кафе с компактността на смляното кафе.

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: EP4341/51, EP4346/71, EP4446/70. Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите  ›

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