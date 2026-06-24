Поддръжка Philips Моята машина за еспресо показва код за грешка

Ако възникне грешка във вашата машина за еспресо Philips, се извежда червен дисплей с изображение на икона заедно с номер на код като 01, 03, 04, 05, 11, 14 или 19. По-долу ще откриете какво означават кодовете за грешки и как да ги поправите.

Забележка: Ако вашата машина за еспресо показва други кодове за грешки, които не са споменати по-горе, ви съветваме да се свържете с нас за допълнителна помощ, тъй като машината ви има нужда от ремонт.

Код за грешка 01: Мелачката за кафе не работи правилно Когато се изведе код E01, това показва, че мелачката за кафе не може да работи правилно поради запушена фуния за кафе със смляно кафе.

За да поправите това, отпушете фунията за кафе и извършете допълнително почистване с прахосмукачка. Следвайте стъпките по-долу: Изключете машината и изчакайте, докато тя е напълно изключена и не издава никакви звуци (това отнема около 15 – 20 секунди) Свалете блока за приготвяне Отворете капака на фунията за предварително смляно кафе и поставете дръжката на лъжицата във фунията.

Забележка: Ако няма фуния за предварително смляно кафе, поставете дръжката на лъжицата във фунията за кафе от долната страна Движете дръжката нагоре и надолу, докато запушващото смляно кафе не падне. Може да се наложи да използвате малко сила. Отстранете падналото смляно кафе с прахосмукачка След това поставете прахосмукачката на изхода на фунията за кафе и покрийте фунията за предварително смляно кафе с ръка. Или обратното – поставете прахосмукачката отгоре и покрийте долната част. Поставете обратно блока за приготвяне, включете машината и пригответе еспресо След приготвянето проверете дали във фунията има смляно кафе. Ако има, повторете процедурата за отпушване. Забележка: За да предотвратите запушване на фунията за кафе

Не наливайте/разливайте вода в контейнера за кафе на зърна

Почиствайте фунията за кафе всяка седмица Код за грешка 03: Блокът за приготвяне е замърсен Когато се изведе код за грешка E03, блокът за приготвяне е прекалено замърсен и не може да работи добре. Изплакнете блока за приготвяне, за да разрешите проблема. Вижте инструкциите за почистване по-долу: Изключете машината и изчакайте, докато тя е напълно изключена и не издава никакви звуци (това отнема около 15 – 20 секунди) Отворете сервизната вратичка и извадете блока за приготвяне, като натиснете бутона “PUSH” надясно, задръжте го и го издърпайте към вас Изплакнете старателно блока за приготвяне с хладка вода и го оставете да изсъхне, преди да го поставите обратно Код за грешка 04: Блокът за приготвяне не е добре поставен Когато се изведе код E04, блокът за приготвяне не е на място. Отворете сервизната вратичка на машината и натиснете блока за приготвяне на място. Когато е поставен на място, ще чуете щракване. Код за грешка 05: Има въздух във веригата за вода За да освободите въздуха от машината, следвайте стъпките по-долу: Изключете машината Изпразнете водния резервоар и свалете AquaClean или друг воден филтър Напълнете водния резервоар с вода и го поставете обратно на мястото му Включете отново машината. Когато машината е загряла, изберете гореща вода и източете 2 – 3 чаши гореща вода Ако използвате воден филтър AquaClean, следвайте тези допълнителни стъпки, за да се уверите, че филтърът е подготвен и правилно монтиран за употреба: Разклатете водния филтър AquaClean за 5 секунди Задръжте филтъра с горната част надолу в контейнер/купа с вода, докато спрат да излизат въздушни мехурчета Поставете филтъра обратно във водния резервоар и напълнете водния резервоар с вода Рестартирайте машината и я изключете и включете отново Изберете гореща вода и източете 2 – 3 чаши гореща вода Код за грешка 14: Машината е прегряла Когато се изведе код за грешка 14, това показва, че машината за еспресо е прегряла. За да поправите това, изключете машината и я оставете да се охлади за 30 минути. Код за грешка 11 или 19: Машината трябва да се регулира до стайна температура Когато се изведе код за грешка 11 или 19, оставете машината за известно време да регулира температурата си от температура за транспортиране/външна температура до стайна температура. Това може да се случва по-често през зимния период особено когато е студено и външната температура е около нула градуса. Изключете машината за 30 минути и я включете отново. Ако вашата машина за еспресо показва други кодове за грешка или ако решенията не разрешават проблема, моля, свържете се с нас за допълнителна помощ.