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Моята машина за еспресо показва код за грешка

Ако възникне грешка във вашата машина за еспресо Philips, се извежда червен дисплей с изображение на икона заедно с номер на код като 01, 03, 04, 05, 11, 14 или 19. По-долу ще откриете какво означават кодовете за грешки и как да ги поправите.

Забележка: Ако вашата машина за еспресо показва други кодове за грешки, които не са споменати по-горе, ви съветваме да се свържете с нас за допълнителна помощ, тъй като машината ви има нужда от ремонт.

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: EP4446/70 , EP4443/70 , EP4441/50 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите  ›

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