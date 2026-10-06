Моята машина за еспресо Philips Saeco издава звук

Машината издава силен шум, когато в нея има въздух, и няма да се изсмуква вода от водния резервоар в машината. Следвайте стъпките по-долу относно това как да го поправите:

Изключете машината Изпразнете водния резервоара и свалете филтъра AquaClean (или друг воден филтър) Напълнете водния резервоар с вода и го поставете обратно на мястото му Включете отново машината. Когато машината е загряла, изберете гореща вода и източете 2 – 3 чаши гореща вода

Ако използвате воден филтър AquaClean, следвайте тези допълнителни стъпки, за да се уверите, че филтърът е подготвен и правилно монтиран за употреба:

Разклатете водния филтър AquaClean за 5 секунди Задръжте филтъра с горната част надолу в контейнер/купа с вода, докато спрат да излизат въздушни мехурчета Поставете филтъра обратно във водния резервоар и напълнете водния резервоар с вода Рестартирайте машината и я изключете и включете отново Изберете гореща вода и източете 2 – 3 чаши гореща вода

Забележка: Ако сте използвали водния филтър AquaClean в продължение на повече от 3 месеца, сменете филтъра, тъй като може да е запушен.