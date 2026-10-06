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Моята машина за еспресо Philips Saeco издава звук

Ако вашата машина за еспресо Philips Saeco издава силен или необичаен шум, моля, вижте по-долу за причините и решенията.

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: EP4341/51, EP4346/71, EP4446/70. Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите  ›

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