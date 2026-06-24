Моята сокоизстисквачката Philips не работи

Може да съществуват няколко причини, поради които сокоизстисквачката Philips не работи. Моля, научете как можем да ви помогнем.
Сокоизстисквачката Philips няма да работи, ако захранването не е свързано правилно. Моля, уверете се, че захранването е свързано правилно.
Ако капакът не е сглобен правилно, сокоизстисквачката няма да работи, защото защитната система не функционира правилно. Моля, уверете се, че капакът е сглобен правилно.
Когато заключващият лост не е в правилна позиция или не е затворен правилно, сокоизстисквачката Ви няма да работи, защото защитната система не функционира правилно. Моля, уверете се, че заключващият лост е затворен правилно.
Информацията на тази страница се отнася до следните модели:HR1863/00 , HR1945/80 , HR1919/70 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите ›