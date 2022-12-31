Прекратен продукт
ZA13BX60/00
Висококачествена цинково-въздушна технология за слухови апарати
Осигурява дълготрайна работоспособност на персоналните слухови средства
Цинк-въздух
При производството се използва отлична технология, за да се гарантира надеждна и дълготрайна работа.
Цинково-въздушна технология за захранване на вашия слухов апарат.
За да улесним разпознаването на най-разпространените размери батерии, използваме цветово кодиране на размерите на батериите съгласно индустриалните стандарти.
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