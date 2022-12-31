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Прекратен продукт

MinicellsБатерия

ZA13BX60/00

Висококачествена цинково-въздушна технология за слухови апарати

Осигурява дълготрайна работоспособност на персоналните слухови средства

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Висококачествена цинково-въздушна технология за слухови апарати

  • Цинк-въздух

Надеждна за дълготрайна работа

При производството се използва отлична технология, за да се гарантира надеждна и дълготрайна работа.

Цинково-въздушната технология е предназначена за слухови апарати

Цинково-въздушна технология за захранване на вашия слухов апарат.

Цветовете улесняват разпознаването на размерите на батериите

За да улесним разпознаването на най-разпространените размери батерии, използваме цветово кодиране на размерите на батериите съгласно индустриалните стандарти.

Технически данни

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