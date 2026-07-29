Прахосмукачки за сухо/мокро почистване
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Philips OneUp Резервни подложки
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XV1882/20
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Резервните подложки Philips OneUp предлагат отлична ефективност при почистване на подове. Проектирани с оглед на ефективността, тези подложки за многократна употреба издържат до 6 месеца, което ги прави идеални за устойчиво почистване. Поддържайте подовете си безупречно чисти.
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