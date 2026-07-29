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Philips OneUp Резервни подложки

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Philips OneUpРезервни подложки

XV1882/20

Philips OneUp Резервни подложки

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Ръководства и документация

Резервните подложки Philips OneUp предлагат отлична ефективност при почистване на подове. Проектирани с оглед на ефективността, тези подложки за многократна употреба издържат до 6 месеца, което ги прави идеални за устойчиво почистване. Поддържайте подовете си безупречно чисти.

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  • 29 July 2026

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