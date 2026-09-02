Аксесоари за прахосмукачки
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Серии 6000 и 7000 Комплект резервни филтри за мокро почистване
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XV1770/10
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Комплект за смяна на филтри за мокро почистване, съвместим с гамата безкабелни прахосмукачки за мокро и сухо почистване Philips AquaTrio от серия 7000 и 6000. Комплектът съдържа 2 комплекта филтри за мокро почистване. Препоръчва се да се сменя на всеки шест месеца.
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