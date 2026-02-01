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Прекратен продукт

Philips PowerUp 20Безкабелна прахосмукачка

XC2213/10

Висока ефективност на почистване, мощно засмукване

PowerUp засмуква повече мръсотия от всяка посока с 360° дюза и до 100 AW(2) мощност на засмукване за по-бързо почистване. Дизайн против заплитане и лесно отваряща се кофа за лесна поддръжка. До 50 мин(5) работно време и 3 аксесоара за цялостно почистване на дома.

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Засмуква повече мръсотия от обикновените прахосмукачки тип стик(1)

Висока ефективност на почистване, мощно засмукване

  • Висока производителност до 100 AW(2)

  • 360° дюза повдига 99,99% прах(4) във всички посоки

  • До 50 мин работно време(5)

PowerUp засмуква повече мръсотия от обикновените прахосмукачки(1)

PowerUp засмуква повече мръсотия от обикновените прахосмукачки(1)

Технологията PowerUp усилва смукателната мощ на твърди подове и килими с патентования V-образен дизайн на дюзата и мощен мотор, засмуквайки повече мръсотия с по-малко усилие за до 50% по-чисти подове. (3).

Патентована 360° дюза почиства от всички посоки

Патентована 360° дюза почиства от всички посоки

Патентованата дюза PowerUp осигурява 360° смукателна мощ от всички посоки - напред, назад и встрани, за по-бързо почистване без нужда да преминавате многократно по едно и също място. Високоефективният й дизайн улавя до 99,99%(4) от праха от подовете.

100AW(2) смукателна мощ за ежедневни замърсявания

100AW(2) смукателна мощ за ежедневни замърсявания

Смукателна мощ до 100 AW(2) – нашата безжична прахосмукачка отстранява вградената мръсотия, прах и косми за задълбочено почистване на килими, твърди подове и тапицерии – бъдете сигурни, че всеки ъгъл е основно почистен.

Технически данни

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      Откази от отговорност

      1. (1) Най-високо средно засмукване на прах и отпадъци на твърди и меки подове, съгласно IEC 62885-2:2021, тествано спрямо висок клас прахосмукачки тип стик без обратно засмукване, ЕС, 2025 г.

      2. (2) IEC 62885-4:2023 (Ed.1.1) Раздел 5.11, в режим Turbo при входа.

      3. (3) "По-чисто" се отнася до по-малко остатъчни отпадъци и прах, съгласно IEC 62885-2:2021, тествано спрямо средната стойност на топ висок клас прахосмукачки тип стик, ЕС, 2025 г.

      4. (4) На твърд под, в най-висок режим.

      5. (5) В режим Eco, на твърди подове, в ръчен режим.

      6. (6) ≥99,9%, 0,5-0,7 μm, филтрация на цялата машина, тествана според IEC 62885-4. Алергени се отнася до неживи вещества.

      7. (7) С суха дюза на твърди подове.