Висока ефективност на почистване, мощно засмукване

PowerUp засмуква повече мръсотия от всяка посока с 360° дюза и до 100 AW(2) мощност на засмукване за по-бързо почистване. Дизайн против заплитане и лесно отваряща се кофа за лесна поддръжка. До 50 мин(5) работно време и 3 аксесоара за цялостно почистване на дома.