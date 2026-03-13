ПродуктиПоддръжка

Всички серии

Серия 9000 Прахосмукачка без торба

Прекратен продукт

Поддръжка

Серия 9000Прахосмукачка без торба

XB9154/09

Серия 9000 Прахосмукачка без торба

Прекратен продукт

Отидете в магазина

Регистрирайте продукта си

Вземете вашата удължена гаранция

Регистрирайте се в рамките на 90 дни след покупка и вземете удължена гаранция (важат специални условията).

Регистрирайте се сега

Ръководства и документация

XB9154/09 XB9145/07 XB9155/07

  • PDF файл, 191.7 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips 9000 series Bagless vacuum cleaner XB9154/09

  • PDF файл, 404.5 kB
  • 13 March 2026

Често задавани въпроси

Отстраняване на неизправности

Свържете се с Philips

Щастливи сме да ви помогнем