Прахосмукачки за сухо/мокро почистване
Всички серии
Серия 9000 Прахосмукачка без торба
Прекратен продукт
Поддръжка
XB9154/09
Отидете в магазина
Регистрирайте продукта си
Регистрирайте се в рамките на 90 дни след покупка и вземете удължена гаранция (важат специални условията).
XB9154/09 XB9145/07 XB9155/07
Important Information Manual Philips 9000 series Bagless vacuum cleaner XB9154/09
всичко (3)
Къде мога да намеря модела и серийния номер на моята прахосмукачка Philips?
Как трябва да изчистя филтъра на прахосмукачка Philips?
Как да почистя контейнера за прах на прахосмукачка Philips
Прахосмукачката ми Philips е с ниска засмукваща мощност
Усещам, че ме удря ток от моята прахосмукачка Philips
Свържете се с Philips
Щастливи сме да ви помогнем