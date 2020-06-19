PowerCyclone 10
Накрайник TriActive Ultra
Технология NanoClean
Дистанционно управление
Усъвършенстваната технология PowerCyclone 10 е проектирана да увеличи максимално въздушния поток с мощно въртящо се действие, за да осигури екстремна всмукателна сила. Върховният ускорен въздушен поток в цилиндричната камера ефективно отделя праха от въздуха, осигурявайки по-силна всмукателна мощност за по-дълго – за най-добро почистване на всички видове замърсявания върху всякакви подови настилки**.
Накрайникът TriActive Ultra улавя груб и фин прах с едно движение и от всички страни. Накрайникът използва всмукателна мощност за по-бързи резултати всеки път и на всякакъв вид подова повърхност.
Технологията NanoClean намалява облаците прах, така че домът и подът ви да останат чисти. Прахът пада на дъното на контейнера и не полепва по стените. Когато дойде време за изпразване, прахът и мръсотията просто се приплъзват и отстраняват.
Награди
4.9
от 5
197
Отзиви
97%
препоръчват този продукт
Viksssi
19/06/2020
България
Отличен продук с високо качество
Изключително тиха и ефективна прахосмукачка, лесно маневрена и лека.
Предимства
Без торба, тиха
Недостатъци
N/A
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PowerPro Ultimate FC9929/09 Прахосмукачка без торба
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PowerPro Ultimate FC9929/09 Прахосмукачка без торба
24/03/2025
Україна
Потвърден купувач
Сучасний потужний пилосос
Придбала на заміну старому пилососу Philips FS 6404/01( який служить 10 років , але мішковий) пилосос Philips для сухого прибирання без мішка XB9154/09 - Зібраний в Тучеччині ( якісний пластик, не смердить при нагріванні);2 роки гарантії, працює тихо, хоча надзвичайно потужний - всмоктує так, що аж килим підіймає і це в положенні -3 ; регулювання потужності і кнопка включення на ручц( в комплекті є 2 батарейки для ручки управління), є 5 режимів потужності всмоктування; багато нaсадок: щітка для пилу, щілинна, для оббивки меблів, тyрбощітка-Super Turbo Brush, щітка Tri active Ultra. Щітка Тri Active Ultra - окреме задоволення- прибирає все до найдрібнішого пилу, шерсть тварин тощо.І це ще не пробували турбощітку. Містка колба для пилу (2.2л), яка легко чиститься; шнур-8м; прогумовані колеса; два філтра - захисту двигуна і випускний фільтр Allergy Н13, які треба регулярно чистити. З недоліків: Важкуватий (6кг) і тривожить ручка управління-читала, що кришиться пластик, але то мабуть,все ж таки, залежить від техніки використання. Подивимось в процесі використання. Підсумок: рекомендую, сучасний, маневрений .
Предимства
потужність всмоктування, багато насадок.
Недостатъци
-
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу
Ніконор
18/02/2024
Україна
Част от промоцията
Потвърден купувач
Вибір має чудові функції
Дуже гарно пилесосить,щітка якісно очищує підлогу від шерсті домашніх улюбленців,задоволені повністю.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу
Всмукателна мощност, сравнена с 10-те най-продавани прахосмукачки без торба от висок клас (> 150 €) в Германия за първата половина на 2019 г.
Тествани от лаборатории Philips за средни стойности на улавяне на фин и едър прах върху твърди и меки подови настилки в сравнение с 10-те най-продавани прахосмукачки без торба в Германия, декември 2019 г.
Нивата на филтриране са тествани според EN60312-1-2017 и са еквивалентни на HEPA 13.