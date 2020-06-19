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  • Най-голяма всмукателна мощност* с PowerCyclone 10
  • Най-голяма всмукателна мощност* с PowerCyclone 10
  • Най-голяма всмукателна мощност* с PowerCyclone 10
  • Най-голяма всмукателна мощност* с PowerCyclone 10
  • Най-голяма всмукателна мощност* с PowerCyclone 10
  • Най-голяма всмукателна мощност* с PowerCyclone 10
  • Най-голяма всмукателна мощност* с PowerCyclone 10
  • Най-голяма всмукателна мощност* с PowerCyclone 10
  • Най-голяма всмукателна мощност* с PowerCyclone 10
  • Най-голяма всмукателна мощност* с PowerCyclone 10

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Удължена гаранция

Серия 9000Прахосмукачка без торба

XB9154/09

4.9
| (197) Отзиви | 97% препоръчват този продукт

1 награда

Най-голяма всмукателна мощност* с PowerCyclone 10
Прахосмукачката без торба от Серия 9000 на Philips е най-добрата ни прахосмукачка. Съвременни технологии са предназначени да се справят с всякакъв тип подова настилка. Насладете се на върховно почистване с PowerCyclone 10 и накрайник TriActive Ultra.
Виж всички предимства

Технология NanoClean за минимално излагане на прах

Най-голяма всмукателна мощност* с PowerCyclone 10

  • PowerCyclone 10

  • Накрайник TriActive Ultra

  • Технология NanoClean

  • Дистанционно управление

PowerCyclone 10 предоставя максимална всмукателна мощност за по-дълго

PowerCyclone 10 предоставя максимална всмукателна мощност за по-дълго

Усъвършенстваната технология PowerCyclone 10 е проектирана да увеличи максимално въздушния поток с мощно въртящо се действие, за да осигури екстремна всмукателна сила. Върховният ускорен въздушен поток в цилиндричната камера ефективно отделя праха от въздуха, осигурявайки по-силна всмукателна мощност за по-дълго – за най-добро почистване на всички видове замърсявания върху всякакви подови настилки**.

Накрайник TriActive Ultra улавя прах и мръсотия от всякакви подови повърхности

Накрайник TriActive Ultra улавя прах и мръсотия от всякакви подови повърхности

Накрайникът TriActive Ultra улавя груб и фин прах с едно движение и от всички страни. Накрайникът използва всмукателна мощност за по-бързи резултати всеки път и на всякакъв вид подова повърхност.

Технологията NanoClean намалява облаците прах

Технологията NanoClean намалява облаците прах

Технологията NanoClean намалява облаците прах, така че домът и подът ви да останат чисти. Прахът пада на дъното на контейнера и не полепва по стените. Когато дойде време за изпразване, прахът и мръсотията просто се приплъзват и отстраняват.

Технически данни

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Награди

  • Award image VRS_AWARD-1679620

Отзиви

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4.9

от 5

197

Отзиви

97%

препоръчват този продукт

19/06/2020

България

България

Отличен продук с високо качество

Изключително тиха и ефективна прахосмукачка, лесно маневрена и лека.

Предимства

Без торба, тиха

Недостатъци

N/A

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PowerPro Ultimate FC9929/09 Прахосмукачка без торба

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PowerPro Ultimate FC9929/09 Прахосмукачка без торба

24/03/2025

Україна

Україна

Потвърден купувач

Сучасний потужний пилосос

Придбала на заміну старому пилососу Philips FS 6404/01( який служить 10 років , але мішковий) пилосос Philips для сухого прибирання без мішка XB9154/09 - Зібраний в Тучеччині ( якісний пластик, не смердить при нагріванні);2 роки гарантії, працює тихо, хоча надзвичайно потужний - всмоктує так, що аж килим підіймає і це в положенні -3 ; регулювання потужності і кнопка включення на ручц( в комплекті є 2 батарейки для ручки управління), є 5 режимів потужності всмоктування; багато нaсадок: щітка для пилу, щілинна, для оббивки меблів, тyрбощітка-Super Turbo Brush, щітка Tri active Ultra. Щітка Тri Active Ultra - окреме задоволення- прибирає все до найдрібнішого пилу, шерсть тварин тощо.І це ще не пробували турбощітку. Містка колба для пилу (2.2л), яка легко чиститься; шнур-8м; прогумовані колеса; два філтра - захисту двигуна і випускний фільтр Allergy Н13, які треба регулярно чистити. З недоліків: Важкуватий (6кг) і тривожить ручка управління-читала, що кришиться пластик, але то мабуть,все ж таки, залежить від техніки використання. Подивимось в процесі використання. Підсумок: рекомендую, сучасний, маневрений .

Предимства

потужність всмоктування, багато насадок.

Недостатъци

-

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу

18/02/2024

Україна

Україна

Потвърден купувач

Вибір має чудові функції

Дуже гарно пилесосить,щітка якісно очищує підлогу від шерсті домашніх улюбленців,задоволені повністю.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу

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      1. Всмукателна мощност, сравнена с 10-те най-продавани прахосмукачки без торба от висок клас (> 150 €) в Германия за първата половина на 2019 г.

      2. Тествани от лаборатории Philips за средни стойности на улавяне на фин и едър прах върху твърди и меки подови настилки в сравнение с 10-те най-продавани прахосмукачки без торба в Германия, декември 2019 г.

      3. Нивата на филтриране са тествани според EN60312-1-2017 и са еквивалентни на HEPA 13.