Прекратен продукт
WP3961
Pure Taste
Филтърът Pure Taste премахва от чешмяната вода неприятния хлор, лошия вкус и миризмите, както и по-значителните утайки, като ви дава по-чиста и по-добра на вкус вода за пиене, готвене и миене на плодове и зеленчуци. Освен това активният въглен със сребърно покритие предотвратява развитието на бактерии във вътрешността на филтъра, което ви дава допълнителна сигурност.
Компактният блок за пречистване на вода е с максимален дебит от два литра на минута, което внася минимални изменения спрямо нормалния дебит на нефилтрираната вода. Само с едно завъртане на лоста за избор на вода имате и избор между струя или разпръскване на нефилтрирана вода или филтрирана вода.
Усъвършенстваният механизъм Quick Twist прави смяната на филтъра бърза, лесна и сигурна и внася смисъл и простота във вашия пречиствател на вода.
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