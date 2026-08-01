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  • Вода с по-добър вкус по лесен начин
  • Вода с по-добър вкус по лесен начин
  • Вода с по-добър вкус по лесен начин
  • Вода с по-добър вкус по лесен начин
  • Вода с по-добър вкус по лесен начин
  • Вода с по-добър вкус по лесен начин
  • Вода с по-добър вкус по лесен начин
  • Вода с по-добър вкус по лесен начин
  • Вода с по-добър вкус по лесен начин
  • Вода с по-добър вкус по лесен начин

Прекратен продукт

Резервен филтър за пречиствател на вода за чешма

WP3961

Вода с по-добър вкус по лесен начин
Подобрява вкуса на водата за пиене и готвене, като отстранява хлора и други примеси с помощта на активен въглен със сребърно покритие.
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Филтър Pure Taste

Вода с по-добър вкус по лесен начин

  • Pure Taste

Филтър Pure Taste за по-чиста вода с по-добър вкус

Филтърът Pure Taste премахва от чешмяната вода неприятния хлор, лошия вкус и миризмите, както и по-значителните утайки, като ви дава по-чиста и по-добра на вкус вода за пиене, готвене и миене на плодове и зеленчуци. Освен това активният въглен със сребърно покритие предотвратява развитието на бактерии във вътрешността на филтъра, което ви дава допълнителна сигурност.

Голям дебит, максимум 2 литра на минута

Компактният блок за пречистване на вода е с максимален дебит от два литра на минута, което внася минимални изменения спрямо нормалния дебит на нефилтрираната вода. Само с едно завъртане на лоста за избор на вода имате и избор между струя или разпръскване на нефилтрирана вода или филтрирана вода.

Усъвършенстван механизъм Quick Twist за лесна смяна на филтъра

Усъвършенстваният механизъм Quick Twist прави смяната на филтъра бърза, лесна и сигурна и внася смисъл и простота във вашия пречиствател на вода.

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Отзиви

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