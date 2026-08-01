Филтър Pure Taste за по-чиста вода с по-добър вкус

Филтърът Pure Taste премахва от чешмяната вода неприятния хлор, лошия вкус и миризмите, както и по-значителните утайки, като ви дава по-чиста и по-добра на вкус вода за пиене, готвене и миене на плодове и зеленчуци. Освен това активният въглен със сребърно покритие предотвратява развитието на бактерии във вътрешността на филтъра, което ви дава допълнителна сигурност.