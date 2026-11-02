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Прекратен продукт

Резервен филтър за пречиствател на вода за чешма

WP3911

Пречистена вода по лесен начин

Усъвършенствана система за филтриране, която ви осигурява чиста вода чрез отстраняване на бактериите, вредните органични вещества и хлора, а в същото време запазва всички полезни минерали във водата.

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Филтър Micro Pure

Пречистена вода по лесен начин

  • Micro Pure

Отстранява всички бактерии, вредни органични вещества и хлор

Филтърът Micro Pure е многостепенна филтрираща система, която отстранява всички бактерии, примеси и миризми и ви дава чиста, безопасна и приятна на вкус питейна вода. Състои се от високотехнологична мембрана с кухи влакна, която има над 520 милиарда микропори за ефикасно премахване на 99,99% от всички бактерии, и гранулиран активен въглен, който премахва неприятния хлор, лошия вкус и миризмите. Освен това филтърът запазва полезните минерали в питейната вода, които са жизнено важни за човешкото здраве.

Усъвършенстван механизъм Quick Twist за лесна смяна на филтъра

Усъвършенстваният механизъм Quick Twist прави смяната на филтъра бърза, лесна и сигурна и внася смисъл и простота във вашия пречиствател на вода.

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