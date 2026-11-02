Отстранява всички бактерии, вредни органични вещества и хлор

Филтърът Micro Pure е многостепенна филтрираща система, която отстранява всички бактерии, примеси и миризми и ви дава чиста, безопасна и приятна на вкус питейна вода. Състои се от високотехнологична мембрана с кухи влакна, която има над 520 милиарда микропори за ефикасно премахване на 99,99% от всички бактерии, и гранулиран активен въглен, който премахва неприятния хлор, лошия вкус и миризмите. Освен това филтърът запазва полезните минерали в питейната вода, които са жизнено важни за човешкото здраве.