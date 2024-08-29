Прекратен продукт
TAW6505/10
По-силен звук. Във всяка стая.
Този мощен безжичен високоговорител ви дава 80 W богат звук – самостоятелен или като част от конфигурация за много стаи. Получавате стерео звук, пълен с детайли, перфектна синхронизация и лесно управление независимо дали се свързвате към вашия телевизор, или други високоговорители.
Wi-Fi. Аудио в много стаи
Съвместимост с DTS Play-Fi
Свързване с гласов асистент
Вграден LED
Кажете на устройствата, работещи с Alexa, или на всяко устройство, което разполага с Google Асистент, да възпроизвежда музика през високоговорителя. Увеличете звука за парти. Намалете го късно вечер. Получавайте новините и още. Всичко това изцяло със свободни ръце.
Два високоговорителя за ниски честоти, два пасивни излъчвателя и два високоговорителя за високи честоти се комбинират, за да ви предоставят изпълващ стаята звук с мощни баси и пулсиращи високи честоти. Поточното предаване през Wi-Fi ви предоставя сигнала с най-добро качество и гарантира, че аудиото ще се синхронизира перфектно между високоговорителите или стаите.
3.5
от 5
14
Отзиви
Nikiica R
29/08/2024
Slovenija
Super zvok za spalnico
Zvočnik igra super, postavljenega imava v spalnici na polici pa še lučke gorijo da ni čista tema. Povezan je na wi-fi in ga upravljava s Play-Fi aplikacijo, ker poslušava radio postaje iz celega sveta.
Предимства
kvaliteta zvoka in izdelava
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAW6505 Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju
Дата на използване 2024-04-29
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAW6505 Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju
Дата на използване 2024-04-29
Zebra54321
29/08/2024
Slovenija
vrhunski zvok za dnevno sobo
zvočnik uporabljam za dnevno poslušanje glasbe. Odlično deluje, po posodobitvah se poveže z vsemi viri. Tudi ambilight lepo dopolni prostor ob gledanju TVja.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAW6505 Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju
Дата на използване 2024-04-29
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAW6505 Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju
Дата на използване 2024-04-29
Jacek Janusz
31/01/2024
Polska
polecam
Bardzo ładne głębokie brzmienie, w tym przyjemne basy. Elegancko i fajnie wygląda, diody można regulować zmieniając efekt świetlny np. na stałe oświetlenie w kilku wybranych kolorach. Bezproblemowo łączy się z telewizorem Philips OLED i współpracuje z sounbarem. Dobrze współpracuje z iPadem. Zniechęcony opiniami (że za dużo basów) kupiłem droższy głośnik PLay-Fi innego producenta jednak nie dał się sparować z nowym sprzętem Philips. Wymieniłem na o połowę tańszy TAW6505 i jestem bardzo zadowolony.
Предимства
moc, jakość wykonania, jakość dżwięku, wygląd, ambilight
Недостатъци
brak equalizera
Този отзив е направен за TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy
Дата на използване 2023-12-31
Този отзив е направен за TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy
Дата на използване 2023-12-31