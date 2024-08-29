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Прекратен продукт

Безжичен високоговорител за дома

TAW6505/10

3.5

| (14) Отзиви

По-силен звук. Във всяка стая.

Този мощен безжичен високоговорител ви дава 80 W богат звук – самостоятелен или като част от конфигурация за много стаи. Получавате стерео звук, пълен с детайли, перфектна синхронизация и лесно управление независимо дали се свързвате към вашия телевизор, или други високоговорители.

Виж всички предимства

По-силен звук. Във всяка стая.

  • Wi-Fi. Аудио в много стаи

  • Съвместимост с DTS Play-Fi

  • Свързване с гласов асистент

  • Вграден LED

Усилете звука от вашите интелигентни помощни високоговорители

Кажете на устройствата, работещи с Alexa, или на всяко устройство, което разполага с Google Асистент, да възпроизвежда музика през високоговорителя. Увеличете звука за парти. Намалете го късно вечер. Получавайте новините и още. Всичко това изцяло със свободни ръце.

Свързване с любимия ви гласов асистент на вашето устройството

Богат звук във всяка стая. Перфектно синхронизиране между стаите

Два високоговорителя за ниски честоти, два пасивни излъчвателя и два високоговорителя за високи честоти се комбинират, за да ви предоставят изпълващ стаята звук с мощни баси и пулсиращи високи честоти. Поточното предаване през Wi-Fi ви предоставя сигнала с най-добро качество и гарантира, че аудиото ще се синхронизира перфектно между високоговорителите или стаите.

Технически данни

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Отзиви

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3.5

от 5

14

Отзиви

29/08/2024

Slovenija

Slovenija

Super zvok za spalnico

Zvočnik igra super, postavljenega imava v spalnici na polici pa še lučke gorijo da ni čista tema. Povezan je na wi-fi in ga upravljava s Play-Fi aplikacijo, ker poslušava radio postaje iz celega sveta.

Предимства

kvaliteta zvoka in izdelava

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAW6505 Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju

Дата на използване 2024-04-29

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAW6505 Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju

Дата на използване 2024-04-29

29/08/2024

Slovenija

Slovenija

vrhunski zvok za dnevno sobo

zvočnik uporabljam za dnevno poslušanje glasbe. Odlično deluje, po posodobitvah se poveže z vsemi viri. Tudi ambilight lepo dopolni prostor ob gledanju TVja.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAW6505 Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju

Дата на използване 2024-04-29

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAW6505 Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju

Дата на използване 2024-04-29

31/01/2024

Polska

Polska

polecam

Bardzo ładne głębokie brzmienie, w tym przyjemne basy. Elegancko i fajnie wygląda, diody można regulować zmieniając efekt świetlny np. na stałe oświetlenie w kilku wybranych kolorach. Bezproblemowo łączy się z telewizorem Philips OLED i współpracuje z sounbarem. Dobrze współpracuje z iPadem. Zniechęcony opiniami (że za dużo basów) kupiłem droższy głośnik PLay-Fi innego producenta jednak nie dał się sparować z nowym sprzętem Philips. Wymieniłem na o połowę tańszy TAW6505 i jestem bardzo zadowolony.

Предимства

moc, jakość wykonania, jakość dżwięku, wygląd, ambilight

Недостатъци

brak equalizera

Този отзив е направен за TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy

Дата на използване 2023-12-31

Този отзив е направен за TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy

Дата на използване 2023-12-31

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