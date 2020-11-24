Прекратен продукт
TAW6205/10
Всичките ви звуци. Във всяка стая.
Този безжичен високоговорител е чудесен сам по себе си, но е още по-добър с други. Комбинирайте го с вашия телевизор или други високоговорители за страхотен звук в много стаи. Сдвоете за стерео. Или засилете Ambilight на вашия телевизор Philips, като позволите на високоговорителя също да се присъедини.
Wi-Fi. Аудио в много стаи
Съвместимост с DTS Play-Fi
Свързване с гласов асистент
Вграден LED
Независимо дали предавате поточно от Spotify, или получавате достъп до албуми с висока разделителна способност в Tidal чрез приложението Play-Fi, този високоговорител може да предава поточно всичко. От списъци за изпълнение за партита в хола до подкастове в офиса – всичко, което обичате, ще звучи по-наситено, по-дълбоко и по-ясно.
2.4
от 5
5
Отзиви
24/11/2020
Polska
Głośnik
Dobrze grający głośnik posiadający wiele funkcji dodatkowych .polecam
Предимства
Funkcje
Недостатъци
Brak
Този отзив е направен за TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy
Дата на използване 2019-10-24
Този отзив е направен за TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy
Дата на използване 2019-10-24
zoltinho
16/05/2022
Česká republika
Doporučuji, ale jak pro koho, viz mínusy
Reprák lze koupit samostatně, ale doporučuji koupit rovnou 2. Lze je spojit do stereo sestavy přes aplikaci Philips. Zvuk včetně basů je dostačující v cenové hladině odpovídající. Fajnšmekři sáhnou po dražších produktech. Když je repro vypnutý, vydává teplo, dioda svítí - měřil jsem chytrou zásuvkou a bene zanedbatelné množství energie. Více viz výhody/nevýhody. 1* ubírám za první 3 zmiňované nevýhody.
Предимства
Design je perfektní, Ambilight v několika režimech, zvuk včetně basů, dá se připojit přes wifi i bluetooth, připojení k wifi je rychlé
Недостатъци
Když jsou vyplé tak v tichu při blíkém poslechu "šumí" a někomu může vadit. I k dnešku 05/2022 se stane, že ambilight začne jasně bíle svítit a nedá se vypnout jinak, než vypnutím/zapnutím přes zásuuvku (vše ostatní funguje, jak má). Poslední nevýhoda je, že bez koupi správného soundbaru si tyto repráky nedáte do kombinace vícekanálového zvuku (5.1), k tomu je potřeba ten soundbar, který to bude řídit. Nevýhoda bokem: pro někoho může být problém to doma na wifi rozchodit - není to nevýhoda produktu, ale vaše, nechte si poradit.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAW6205 Bezdrátový domácí reproduktor
Дата на използване 2022-01-16
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAW6205 Bezdrátový domácí reproduktor
Дата на използване 2022-01-16
Basia kutasia
08/02/2023
Polska
Najgorszy produkt ever
Tak hak w tytule - glosnik NAJGORSZY. Już raz na reklamacji wylądował. Sparowanie graniczy z cudem, następnie go rozpakowuje. Bluetooth NIE DZIAŁA. Działał tydzień i teraz żadne inne urządzenie go nie widzi. Sprzęt jest wadliwy, niedziałający
Предимства
Brak
Недостатъци
Niedziałający Bluetooth, software i połączenie z aplikacją - archaizm, kompletnie nieuzasadnione miganie światełek znikąd i w najmniej oczekiwanych momentach
Този отзив е направен за TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy
Дата на използване 2022-01-08
Този отзив е направен за TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy
Дата на използване 2022-01-08